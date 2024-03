Молодой талант Индианы перенесет операцию на плече, которая завершит его сезон

Защитнику Индианы Пэйсерс Беннедикту Матурину предстоит операция из-за разрыва верхней губы правого плеча, сообщает The Athletic.

Эта операция досрочно завершит сезон 21-летнего канадца. Ожидается, что он полностью восстановится к сезону-2024/25.

Bennedict Mathurin has been diagnosed with a torn labrum in his right shoulder, an injury which will require surgery.



He will miss the remainder of the 2023-24 season and is expected to make a full recovery ahead of the 2024-25 season.



Learn more: https://t.co/jO14HAk7ft pic.twitter.com/I9v6baqXSU