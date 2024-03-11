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Баскетбол

Молодой талант Индианы перенесет операцию на плече, которая завершит его сезон

Из-за потери важного игрока Пэйсерс рискуют не попасть в постсезон.
Сегодня, 10:22
Беннедикт Матурин / Getty Images
Беннедикт Матурин / Getty Images

Защитнику Индианы Пэйсерс Беннедикту Матурину предстоит операция из-за разрыва верхней губы правого плеча, сообщает The Athletic.

Эта операция досрочно завершит сезон 21-летнего канадца. Ожидается, что он полностью восстановится к сезону-2024/25.

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Потеря Матурина может стать огромным ударом для Пэйсерс не только потому, что он талантливый игрок, занимающий четвертое место в команде по результативности.

Проблема в том, что у команды не такой большой выбор игроков на его позицию. Во время дедлайна обменов Индиана избавилась от Бадди Хилда и Брюса Брауна, что привело к тому, что Матурин стал играть более важную роль.

Напомним, что Матурин вместе с одноклубниками Тайризом Халибертоном и Майлзом Тернером выиграл конкурс умений звездного уик-энда-2024.

В нынешнем сезоне Бенедикт Матурин набирал в среднем 14,5 очка, 4,0 подбора и 2,0 передачи за матч. Индиана идет седьмой на Востоке с балансом побед 36-29.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Индиана Пэйсерс

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