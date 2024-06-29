Брансон и Халибертон сошлись на ринге WWE

Минувшей ночью звездный разыгрывающий Индианы Тайриз Халибертон и его коллега Джейлен Брансон перенесли свое соперничество с площадки НБА на профессиональный ринг WWE.

Как сообщает The Athletic, баскетболисты появились на шоу SmackDown, которое проходило в Нью-Йорке на Мэдисон-Сквер-Гарден, домашней арене Никс.

Но это также является местом, где несколько недель назад Индиана обыграла Нью-Йорк в седьмом матче серии второго раунду плей-офф НБА. Эта история стала идеальной предпосылкой для потенциальной конфронтации на ринге.

Перед матчем чемпион США Логан Пол представил зрителям на арене Халибертона, известного поклонника рестлинга.

NAHHH LOGAN PAUL BROUGHT OUT TYRESE HALIBURTON LMFAOO#SmackDown pic.twitter.com/Ip1RBB9JAv — BWAMatt (@BWAMatt) June 29, 2024

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Тайриз с важным видом прошагал к рингу вместе с Полом, после чего встретился с Брансоном, который сидел у ринга среди зрителей.

По ходу матча фанаты в Нью-Йорке не уставали скандировать "На**й Пэйсерс" (F*ck the Pacers).

THEY KEEP CHANTING FUCK THE PACERS LMFAOO#SmackDown pic.twitter.com/5OTNIHUh3E — BWAMatt (@BWAMatt) June 29, 2024

Ближе к концу матча Пол попросил Халибертона передать ему кастет, чтобы победить. Однако Брансону не понравилась эта тактика: Джейлен перепрыгнул через ограждение, чтобы остановить Тайриза.

До драки так и не дошло, так как рефери успели остановить баскетболистов.

JALEN BRUNSON AND TYRESE HALIBURTON ALMOST SQUARED OFF!!#SmackDown pic.twitter.com/yJMKREypXm — BWAMatt (@BWAMatt) June 29, 2024

В итоге Логан Пол не сумел воспользоваться ситуацией и проиграл матч, который выиграл Л.А. Найт. После поединка казалось, что Пол и Халибертон нападут на Найта, однако ему на помощь пришел Брансон со стулом в руках.

Увидев "оружие" у Джейлена, Логан и Тайриз ушли с ринга, а Найт и Брансон праздновали победу.

Напомним, что плей-офф НБА завершился победой и очередным чемпионством Бостон Селтикс. На ISPORT можно ознакомиться с итогами финальной серии между "кельтами" и Далласом.

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