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Баскетбол

Брансон и Халибертон сошлись на ринге WWE

Баскетбольное противостояние перенеслось в мир рестлинга.
Сегодня, 19:51
Халибертон, Брансон и рестлеры / Getty Images
Халибертон, Брансон и рестлеры / Getty Images

Минувшей ночью звездный разыгрывающий Индианы Тайриз Халибертон и его коллега Джейлен Брансон перенесли свое соперничество с площадки НБА на профессиональный ринг WWE.

Как сообщает The Athletic, баскетболисты появились на шоу SmackDown, которое проходило в Нью-Йорке на Мэдисон-Сквер-Гарден, домашней арене Никс.

Но это также является местом, где несколько недель назад Индиана обыграла Нью-Йорк в седьмом матче серии второго раунду плей-офф НБА. Эта история стала идеальной предпосылкой для потенциальной конфронтации на ринге.

Перед матчем чемпион США Логан Пол представил зрителям на арене Халибертона, известного поклонника рестлинга.

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Тайриз с важным видом прошагал к рингу вместе с Полом, после чего встретился с Брансоном, который сидел у ринга среди зрителей.

По ходу матча фанаты в Нью-Йорке не уставали скандировать "На**й Пэйсерс" (F*ck the Pacers).

Ближе к концу матча Пол попросил Халибертона передать ему кастет, чтобы победить. Однако Брансону не понравилась эта тактика: Джейлен перепрыгнул через ограждение, чтобы остановить Тайриза.

До драки так и не дошло, так как рефери успели остановить баскетболистов.

В итоге Логан Пол не сумел воспользоваться ситуацией и проиграл матч, который выиграл Л.А. Найт. После поединка казалось, что Пол и Халибертон нападут на Найта, однако ему на помощь пришел Брансон со стулом в руках.

Увидев "оружие" у Джейлена, Логан и Тайриз ушли с ринга, а Найт и Брансон праздновали победу.

Напомним, что плей-офф НБА завершился победой и очередным чемпионством Бостон Селтикс. На ISPORT можно ознакомиться с итогами финальной серии между "кельтами" и Далласом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WWE Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Джейлен Брансон

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