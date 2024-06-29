Бостону нет равных, а Дончичу нужно развиваться: итоги Финала НБА-2024

ISPORT рассказывает о том, что мы увидели в финальной серии между Бостоном и Далласом, и какие выводы из этого можно сделать.

В финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации Бостон Селтикс в пяти матчах одолели Даллас Маверикс и в восемнадцатый раз в своей истории завоевали чемпионский титул.

Святослав Михайлюк с одноклубниками организовали исторический результат, о котором мечтают все команды лиги, ведь отныне "кельты" снова являются самой титулованной организацией НБА.

Да, Финал получился далеко не самым конкурентным, но это не значит, что стоит преуменьшать значимость победы Бостона. А вот почему так произошло и что же будет дальше, сейчас попробуем разобраться.

Лучшая команда лиги доказала свою силу

За последние шесть лет мы стали свидетелями шести разных чемпионских команд: Торонто (2019), Лейкерс (2020), Милуоки (2021), Голден Стэйт (2022), Денвер (2023) и, наконец, Бостон (2024).

Чемпионы были разными, но из раза в раз Селтикс считались одними из фаворитов. В 2022 году он впервые за 14 лет вышли в Финал, но там им не хватило опыта. Сейчас же ситуация изменилась.

До старта регулярного сезона никто не сомневался в силе Бостона. Оно и неудивительно, ведь команда обладает сильнейшим подбором баскетболистов стартовой ротации.

Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Кристапс Порзингис, Джру Холидей, Деррик Уайт, Эл Хорфорд - из нынешних коллективов лиги никто не сможет посоперничать с "кельтами" в плане звездной силы.

Джру Холидей и Джейлен Браун / Источник: Getty Images

Лучшая команда лиги стала чемпионом НБА - все настолько просто, что и не имеет смысла искать в этом чего-то сверхъестественного.

Подопечные Джо Маззуллы выиграли 64 матчах регулярки, прошли весь путь от первого раунда плей-офф до чемпионского титула, потерпев всего три поражения (по одному от Майами, Кливленда и Далласа). И лишь не хватает победы во внутрисезонном турнире.

Конечно, найдутся те, кто скажет: "А вы посмотрите, каких соперников прошел Бостон". Но кого это будет волновать через месяц, год десятилетие?

Далласу не хватило сил и ресурсов

Маверикс провели вдающийся постсезон. Никто не ожидал их увидеть в борьбе за чемпионский титул, но они там были, за что стоит их похвалить.

Их стоит похвалить за то, какой путь они проделали в этом плей-офф. На минуточку, техасцы обыграли четвертую команду Запада (Клипперс), первую команду Запада (Оклахома) и третью команду Запада (Миннесота), которая в свою очередь выбила вторую команду Запада (Денвер).

К сожалению, уже в первой же игре финальной серии стала заметна разница между Бостоном и Далласом.

В то время, как Селтикс за 4-5 матчей прошли своих соперников, Маверикс потратили слишком много сил и даже здоровья.

Единственный вопрос по травмам относился к Луке Дончичу, на котором живого места на осталось к концу серии с Миннесотой. Колени, голеностопы, грудная клетка - словенец был побитый везде. Можно вспомнить, как его всего перевязали перед вторым матчем Финала.

Еще одним важным компонентом, который отсутствовал у практически всех игроков Далласа, это опыт. К Дончичу и Ирвингу это не относится, а вот у остальных опыта выступлений на подобном уровне попросту не было.

Джейсону Кидду пришлось рассчитывать на Пи Джей Вашингтона и Дэниэла Гэффорда, пришедших из Шарлотт и Вашингтона соответственно, а также на первогодку Деррика Лайвли. Это явно не те игроки, на которых стоит рассчитывать, что они все матчи проведут на стабильно высоком уровне.

Не сказать, что Дончич провел Финал как-то по-особенному, но он ни разу не набирал меньше 27 очков. А вот Кайри разочаровал.

Кажется, что атмосфера Ти Ди Гарден все-таки повлияла на него. Иначе как объяснить, что именно в выездных играх Ирвинг набрал 12, 16 и 15 очков? Лишь дома он проснулся, но этого все равно было мало.

Кайри Ирвинг и Джру Холидей / Источник: Getty Images

Далласу определенно нужно укреплять состав, если владельцы франшизы планируют максимизировать прайм Дончича. Словенцу нужна помощь. И того, что из себя сейчас представляет команда, недостаточно.

Фронт-офис клуба должен плодотворно поработать во время межсезонья, чтобы найти исполнителей, необходимых для победы и завоевания чемпионства. Иначе в будущем Лука всерьез может рассмотреть вариант с тем, чтобы сменить команду.

Тейтум и Браун все же совместимы

Два года назад, в Финале 2022 года, Бостон владел инициативой в противостоянии с Голден Стэйт.

Однако тогда "кельты" провалили четвертый матч серии, а невероятный Стеф Карри набрал 43 очка, что позволило "воинам" сравнять счет. Впоследствии Уорриорз взяли еще две игры и Кубок Ларри О'Брайена вновь оказался в их руках.

Тогда я предположил, что у тандема Тейтума и Брауна есть примерно несколько лет, чтобы принести Бостону чемпионство. В ином случае организация обменяет одного из них. И было логично так подумать, ведь если ты потратил много времени, но ничего не добился, то стоит изменить подход.

Но его не пришлось менять. После прошлогодней неудачи Селтикс выдали самый доминирующий сезон за последние годы, который завершился итоговой победой и чемпионством.

Стоит отметить, что Джейлен заслуженно получил звание Самого ценного игрока Финала. Если не считать четвертый матч, где провалились абсолютно все игроки Бостона, то можно заметить, что именно Браун был главным оружием "кельтов".

Джейлен Браун / Источник: Getty Images

В то же самое время Тейтум провел только пятую игру на своем уровне. До этого была лишь пародия на Джей Ти. И как же повезло Бостону, что нашелся тот, кто смог взять лидерство в свои руки, когда у Джейсона не пошла игра.

Можно даже сказать, что этим постсезоном Браун наконец-то оправдал тот контракт, который он получил от клуба (за следующие пять лет игрок получит 303 миллиона - самый "жирный" контракт в НБА на данный момент).

Не возьмусь сказать, что вопрос о совместимости Брауна и Тейтума навсегда исчезли. Возможно, на какое-то время о нем забудут.

Но чтобы оно окончательно пропало, этому дуэту нужно не сбавлять обороты, продолжать то, что они сделали в этом сезоне, а именно делать Бостон лучшей командой лиги. Как в регулярке, так и в плей-офф.

Дончич молодец, но и ему надо развиваться

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Лука Дончич провел прекрасный постсезон.

За 22 матча 25-летний словенец всего два раза набрал меньше 20 очков. Его средние показатели составили 28,9 очка, 9,5 подбора, 8,1 передачи, 1,9 перехвата при 44% реализации бросков с игры и 32% реализации трехочковых.

Отличные показатели, которые были бы еще выше, если бы не плотная оборона Бостона. И именно в этом противостоянии вновь все увидели главные слабости Луки.

Первая и самая важная - физическая подготовка. Последние несколько лет Дончич очень тяжело начинает сезон, имея лишний вес.

Лука Дончич / Источник: Getty Images

По ходу регулярки он его сбрасывает и входит в игровой ритм. Но сейчас особенно было заметно, что ему не хватает сил, не хватает свежести. Ему необходимо сбросить лишний вес, привести себя в форму.

Вот только в ближайшие несколько лет сделать это будет очень трудно. В этом году у него вряд ли будет спокойное межсезонье из-за квалификационного турнира Олимпиады и самих Игр, а в следующем году Дончич должен выступить на Евробаскете-2025. Лишь межсезонье в 2026 году будет свободным.

Второй проблемой стоит считать игру словенца в обороне. Временами он может включится и сильно помешать сопернику в наборе очков, но это происходит не так уж и часто.

Без данного компонента Далласу нужно находить игроков, которые перекроют недостаток Дончича в защите. Ведь если заставить его работать над защитой, он начнет еще больше уставать, от чего пострадает его сильная сторона.

Еще, конечно, можно вспомнить нытье Дончича, которое то появляется, то пропадает. Ну и как тут не упомянуть два подряд фола в защите в третьем матче, что, возможно, стоило его команде победы.

Лука Дончич / Источник: Getty Images

Нытье и проблемы с фолами приводят нас к еще одному пункту - психология. Над ней ему тоже нужно поработать. Дончич не прочувствовал момент, что он, будучи лидером команды с пятью фолами в конце третьего матча, должен быть осторожнее и не подставляться под соперника.

Будем надеяться, что этот проигранный финал сделает Луку Дончича только сильнее, ведь если он хочет снова побороться и выиграть "гайку", то ему нужно сделать выводы и развиваться.

Маззулла провел работу над ошибками

Перед стартом сезона-2022/23 Джо Маззулла заменил Име Удоку у руля Бостона. И в финале Восточной конференции того плей-офф "кельты" могли опозориться, проиграв 0-4 Майами, который тогда вышел в постсезон через плей-ин. Серия хоть и завершилось не свипом, но все же поражением 3-4.

Уже тогда пошли разговоры о том, стоит ли оставлять Маззуллу или все же стоит поискать более опытного тренера. Но фронт-офис во главе с Брэдом Стивенсом доверился наставнику, а тот отплатил за доверие сполна.

За несколько недель до тренировочного лагеря в 2023 году Эл Хорфорд заметил изменения, которые произошли в подходе тренера. В сезоне-2022/23 Маззулла не мог работать в полной мере так, как он этого хотел. Лишь перед стартом прошедшего сезона он получил свободу.

Имея полное межсезонье для подготовки ко второму сезону, у Маззуллы было время и возможность реализовать свои идеи. Он изменил ежедневную подход к работе во всем: от занятий в тренажерном зале до тренировок на площадке.

Джо Маззулла / Источник: Getty Images

Вместо того, чтобы раздавать индивидуальные задания, он попросил помощников работать в группах по три-четыре человека. Он назвал новую систему "племенным подходом к лидерству".

Он способствовал дебатам и расширению мнений. Он хотел, чтобы помощники выработали общее видение. Он попросил команду сделать то же самое.

Маззулла поработал над психологией баскетболистов за счет своей второй страсти - боевые искусства. По ходу плей-офф он подарил каждому игроку по паре боксерских перчаток, а также включал записи боев, чтобы акцентировать внимание на том, как бойцы держат удар.

На самом деле Джо Маззулла возмужал как тренер, набрался опыта, но в то же самое время он уже успел поменять много аспектов как в игре команды, так и в головах своих подопечных. А учитывая то, что ему всего 35 лет, можно только представить, каких высот он может достичь в будущем.

Алексей Погорелов, ISPORT ua

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