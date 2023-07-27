Самые дорогие контракты игроков НБА

С каждым годом баскетболисты получают все больше денег, а их контракты бьют рекорды по общему заработку за весь период их действия.

Не стал исключением и 2023 год. Недавно Бостон все же решился дать Джейлену Брауну супермакс на практически 304 миллиона долларов.

Кто-то скажет, что все заслуженно, кто-то скажет, что он не стоит этих денег. Но факт остается фактом: Браун побил рекорд Николы Йокича, который держался чуть больше года.

Но и до "Джокера" команды не стеснялись выписывать своим игрокам крупные чеки.

ТОП-10 самых больших действующих контрактов:

Джейлен Браун (Бостон)

Сумма: 303,734,893 доллара

Годы контракта: 2024 - 2029 Никола Йокич (Денвер)

Сумма: 276,122,630

Годы контракта: 2023 - 2028 Брэдли Бил (Финикс, контракт дал Вашингтон)

Сумма: 251,019,650

Годы контракта: 2022 - 2027 Девин Букер (Финикс)

Сумма: 234,572,800

Годы контракта: 2024 - 2028 Карл-Энтони Таунс (Миннесота)

Сумма: 234,572,800

Годы контракта: 2024 - 2028 Яннис Адетокумбо (Милуоки)

Сумма: 228,200,420

Годы контракта: 2021 - 2026

Источник: Getty Images Стеф Карри (Голден Стэйт)

Сумма: 215,353,664

Годы контракта: 2022 - 2026 Лука Дончич (Даллас)

Сумма: 215,159,700

Годы контракта: 2022 - 2027 Трэй Янг (Атланта)

Сумма: 215,159,700

Годы контракта: 2022 - 2027 Зак ЛаВин (Чикаго)

Сумма: 215,159,700

Годы контракта: 2022 - 2027

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с рейтингом самых дорогих франшиз Национальной баскетбольной ассоциации.

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