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Баскетбол

Самые дорогие контракты игроков НБА

ISPORT представляет список самых дорогих игроков НБА и рекордные контракты баскетболистов.
Сегодня, 13:01
Джейлен Браун и Яннис Адетокумбо / Getty Images
Джейлен Браун и Яннис Адетокумбо / Getty Images

С каждым годом баскетболисты получают все больше денег, а их контракты бьют рекорды по общему заработку за весь период их действия.

Не стал исключением и 2023 год. Недавно Бостон все же решился дать Джейлену Брауну супермакс на практически 304 миллиона долларов.

Кто-то скажет, что все заслуженно, кто-то скажет, что он не стоит этих денег. Но факт остается фактом: Браун побил рекорд Николы Йокича, который держался чуть больше года.

Но и до "Джокера" команды не стеснялись выписывать своим игрокам крупные чеки.

ТОП-10 самых больших действующих контрактов:

  1. Джейлен Браун (Бостон)
    Сумма: 303,734,893 доллара
    Годы контракта: 2024 - 2029
  2. Никола Йокич (Денвер)
    Сумма: 276,122,630
    Годы контракта: 2023 - 2028
  3. Брэдли Бил (Финикс, контракт дал Вашингтон)
    Сумма: 251,019,650
    Годы контракта: 2022 - 2027
  4. Девин Букер (Финикс)
    Сумма: 234,572,800
    Годы контракта: 2024 - 2028
  5. Карл-Энтони Таунс (Миннесота)
    Сумма: 234,572,800
    Годы контракта: 2024 - 2028
  6. Яннис Адетокумбо (Милуоки)
    Сумма: 228,200,420
    Годы контракта: 2021 - 2026
    Источник: Getty Images
  7. Стеф Карри (Голден Стэйт)
    Сумма: 215,353,664
    Годы контракта: 2022 - 2026
  8. Лука Дончич (Даллас)
    Сумма: 215,159,700
    Годы контракта: 2022 - 2027
  9. Трэй Янг (Атланта)
    Сумма: 215,159,700
    Годы контракта: 2022 - 2027
  10. Зак ЛаВин (Чикаго)
    Сумма: 215,159,700
    Годы контракта: 2022 - 2027

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с рейтингом самых дорогих франшиз Национальной баскетбольной ассоциации.

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