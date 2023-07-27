Самые дорогие контракты игроков НБА
ISPORT представляет список самых дорогих игроков НБА и рекордные контракты баскетболистов.
С каждым годом баскетболисты получают все больше денег, а их контракты бьют рекорды по общему заработку за весь период их действия.
Не стал исключением и 2023 год. Недавно Бостон все же решился дать Джейлену Брауну супермакс на практически 304 миллиона долларов.
Кто-то скажет, что все заслуженно, кто-то скажет, что он не стоит этих денег. Но факт остается фактом: Браун побил рекорд Николы Йокича, который держался чуть больше года.
Но и до "Джокера" команды не стеснялись выписывать своим игрокам крупные чеки.
ТОП-10 самых больших действующих контрактов:
- Джейлен Браун (Бостон)
Сумма: 303,734,893 доллара
Годы контракта: 2024 - 2029
- Никола Йокич (Денвер)
Сумма: 276,122,630
Годы контракта: 2023 - 2028
- Брэдли Бил (Финикс, контракт дал Вашингтон)
Сумма: 251,019,650
Годы контракта: 2022 - 2027
- Девин Букер (Финикс)
Сумма: 234,572,800
Годы контракта: 2024 - 2028
- Карл-Энтони Таунс (Миннесота)
Сумма: 234,572,800
Годы контракта: 2024 - 2028
- Яннис Адетокумбо (Милуоки)
Сумма: 228,200,420
Годы контракта: 2021 - 2026
- Стеф Карри (Голден Стэйт)
Сумма: 215,353,664
Годы контракта: 2022 - 2026
- Лука Дончич (Даллас)
Сумма: 215,159,700
Годы контракта: 2022 - 2027
- Трэй Янг (Атланта)
Сумма: 215,159,700
Годы контракта: 2022 - 2027
- Зак ЛаВин (Чикаго)
Сумма: 215,159,700
Годы контракта: 2022 - 2027
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с рейтингом самых дорогих франшиз Национальной баскетбольной ассоциации.
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