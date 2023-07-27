Голден Стэйт - самый дорогой клуб НБА, Никс и Лейкерс - в ТОП-5
Обычно, чем чаще команда побеждает, чем она более успешная, тем дороже она стоит.
С лидером данного рейтинга все именно так - самая успешная франшиза последнего десятилетия стала самой дорогой в НБА.
Голден Стэйт, выигравший четыре чемпионских титула в период с 2015 по 2022 год, оценивается в 7,56 миллиарда долларов, сообщает Sportico (данные на 13 декабря 2022 года).
А вот на втором месте расположилась организация, которая уже давно не знает вкуса побед - Нью-Йорк стоит почти на один миллиард меньше (6,58 миллиарда).
Тройку самых дорогих франшиз замыкает обладатель наибольшего количества титулов в истории НБА (вместе с Бостоном - по 17) - по данным экспертов Лейкерс оцениваются в 6,44 миллиарда.
Самые дорогие клубы НБА:
- Голден Стэйт - 7,56 миллиарда долларов
- Нью-Йорк - 6,58
- Лейкерс - 6,44
- Чикаго - 4,09
- Бостон - 3,92
- Бруклин - 3,86
- Клипперс - 3,73
- Торонто - 3,34
- Хьюстон - 3,3
- Даллас, 3,26
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами НБА, которые произошли за последнее время.
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