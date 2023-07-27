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Баскетбол

Голден Стэйт - самый дорогой клуб НБА, Никс и Лейкерс - в ТОП-5

ISPORT рассказывает о том, какие организации Национальной баскетбольной ассоциации стоят дороже остальных.
Сегодня, 12:15
Игудала, Грин, Томпсон и Карри / https://twitter.com/warriors
Игудала, Грин, Томпсон и Карри / https://twitter.com/warriors

Обычно, чем чаще команда побеждает, чем она более успешная, тем дороже она стоит.

С лидером данного рейтинга все именно так - самая успешная франшиза последнего десятилетия стала самой дорогой в НБА.

Голден Стэйт, выигравший четыре чемпионских титула в период с 2015 по 2022 год, оценивается в 7,56 миллиарда долларов, сообщает Sportico (данные на 13 декабря 2022 года).

А вот на втором месте расположилась организация, которая уже давно не знает вкуса побед - Нью-Йорк стоит почти на один миллиард меньше (6,58 миллиарда).

Тройку самых дорогих франшиз замыкает обладатель наибольшего количества титулов в истории НБА (вместе с Бостоном - по 17) - по данным экспертов Лейкерс оцениваются в 6,44 миллиарда.

Самые дорогие клубы НБА:

  1. Голден Стэйт - 7,56 миллиарда долларов
  2. Нью-Йорк - 6,58
  3. Лейкерс - 6,44
  4. Чикаго - 4,09
  5. Бостон - 3,92 
  6. Бруклин - 3,86
  7. Клипперс - 3,73
  8. Торонто - 3,34
  9. Хьюстон - 3,3
  10. Даллас, 3,26

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами НБА, которые произошли за последнее время.

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