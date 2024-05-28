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Баскетбол

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:25
Бостон Селтикс / Getty Images
Бостон Селтикс / Getty Images

В ночь на вторник, 28 мая, состоялся четвертый поединок в финальной серии Восточной конференции между Бостоном и Индианой.

Команда Святослава Михайлюка снова оказалась сильнее Пэйсерс, закрыв серию.

Результат матча плей-офф НБА за 27 мая

Индиана – Бостон 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25)

Индиана: Нембард (24 + 10 передач), Сиакам (19 + 10 подборов), Несмит (14), Тернер (8), Шеппард (3) – старт; Макконнелл (15), Топпин (12 + 7 подборов), Джексон (4), Макдермотт (3).

Бостон: Браун (29), Тейтум (26 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Холидэй (17 + 9 подборов), Уайт (16 + 5 перехватов), Хорфорд (7 + 8 подборов) – старт; Притчард (5), Хаузер (5), Тиллман (0).

Счет в серии: 0:4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс

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Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

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