Халибертон повторил антирекорд Лаури, выдав "кирпичный" матч

Лидер Индианы Тайриз Халибертон точно не запишет игру с Нью-Йорком (98:123) себе в актив.

За 26 минут на паркете 24-летний разыгрывающий набрал 0 очков, промазав все свои восемь бросков, семь из которых были с дальней дистанции.

Согласно BasketNews, это позволило Халибертону стать вторым участником Матча всех звезд после Кайла Лаури, на счету которого несколько матчей, в которых он не набрал ни одного очка, проведя на площадке 20+ минут.

Лаури отметился этим "достижением" еще в составе Торонто по ходу чемпионского сезона-2018/19.

Халибертон же свой первый подобный матч провел в прошлом сезоне: в марте этого года он провалил игру с Новым Орлеаном: 0 из 7 бросков с игры (0 из 6 трехочковые) за неполные 23 минуты.

Ранее стало известно, что НБА официально исправила счет встречи Портленда и Голден Стэйт, признав результативную ошибку.

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