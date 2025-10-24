Оклахома снова сыграла два овертайма, Уорриорз обыграли Денвер
В ночь на 24 октября прошел очередной игровой день, во время которого состоялись две игры.
Результаты матчей НБА за 24 октября
Индиана Пэйсерс - Оклахома-Сити Тандер — 135:141 OT (25:22, 22:32, 31:27, 35:32, 11:11, 11:17)
Индиана: Матюрин (36 + 11 подборов), Сиакэм (32 + 15 подборов), Несмит (5 + 7 подборов), Нембхард (4), Джексон (0) – старт; Топпин (20), Шеппард (15 + 8 подборов), Уокер (13), Хафф (5), Питер (3), Бредли (2), Ферфи (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (55 + 8 подборов), Виггинс (23 + 9 подборов), Холмгрен (15 + 12 подборов), Дорт (7 + 8 подборов), Хартенштайн (5 + 14 подборов) – старт; Митчелл (26), Джейлин Уильямс (5), Янгблад (3), Барнхайзер (2), Карлсон (0), Дженг (0).
Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс — 137:131 OT (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11)
Голден Стейт: Карри (42 + 7 передач), Батлер (21 + 6 передач), Куминга (14), Др. Грин (13 + 8 подборов + 8 передач), Подземски (11) – старт; Хорфорд (13), Хилд (11), Пейтон II (6), Ричард (6), Пост (0).
Денвер: Гордон (50 + 8 подборов), Дж. Мюррей (25 + 10 передач), Йокич (21 + 13 подборов + 10 передач), К. Браун (6), К. Джонсон (5) – старт; Хардуэй (10), Валанчюнас (8), Б. Браун (4), Уотсон (2), Джонс (0).
