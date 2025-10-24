iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Оклахома снова сыграла два овертайма, Уорриорз обыграли Денвер

Два овертайма – две победы лидеров Востока и Запада.
Сегодня, 08:45       Автор: Валентина Чорноштан
Голден Стэйт / Getty Images
Голден Стэйт / Getty Images

В ночь на 24 октября прошел очередной игровой день, во время которого состоялись две игры.

Результаты матчей НБА за 24 октября

Индиана Пэйсерс - Оклахома-Сити Тандер — 135:141 OT (25:22, 22:32, 31:27, 35:32, 11:11, 11:17)

Индиана: Матюрин (36 + 11 подборов), Сиакэм (32 + 15 подборов), Несмит (5 + 7 подборов), Нембхард (4), Джексон (0) – старт; Топпин (20), Шеппард (15 + 8 подборов), Уокер (13), Хафф (5), Питер (3), Бредли (2), Ферфи (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (55 + 8 подборов), Виггинс (23 + 9 подборов), Холмгрен (15 + 12 подборов), Дорт (7 + 8 подборов), Хартенштайн (5 + 14 подборов) – старт; Митчелл (26), Джейлин Уильямс (5), Янгблад (3), Барнхайзер (2), Карлсон (0), Дженг (0).

Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс  — 137:131 OT (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11)

Голден Стейт: Карри (42 + 7 передач), Батлер (21 + 6 передач), Куминга (14), Др. Грин (13 + 8 подборов + 8 передач), Подземски (11) – старт; Хорфорд (13), Хилд (11), Пейтон II (6), Ричард (6), Пост (0).

Денвер: Гордон (50 + 8 подборов), Дж. Мюррей (25 + 10 передач), Йокич (21 + 13 подборов + 10 передач), К. Браун (6), К. Джонсон (5) – старт; Хардуэй (10), Валанчюнас (8), Б. Браун (4), Уотсон (2), Джонс (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Индиана Пэйсерс Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

Лучший игрок прошлого сезона установил рекорд карьеры по набранным очкам Лучший игрок прошлого сезона установил рекорд карьеры по набранным очкам
НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме
Игрокам Оклахомы вручили чемпионские кольца Игрокам Оклахомы вручили чемпионские кольца
Гран-при Мексики: расписание гоночного уикэнда Гран-при Мексики: расписание гоночного уикэнда

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 112:30
Гран-при Мексики: расписание гоночного уикэнда
Формула 112:23
Хэмилтон - о Гран-при Мексики: "Стараемся выжать из нашей машины больше скорости"
Лига Европы11:57
Итальянская пресса оценила выступление Довбика в Лиге Европы
Теннис11:33
Киченок и Эала обеспечили себя место в полуфинале Гуанчжоу
Украина11:15
Бывший игрок Динамо призвал сменить тренера киевлянам
Лига Европы10:15
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
Украина09:56
Календарь Динамо: очередной матч без победы, следующий - против Кривбаса
Европа09:16
Гвардиола и Артета - в ТОП-10 самых долгоработающих тренеров в истории АПЛ
Лига конференций08:58
Полузащитник Динамо прокомментировал разгром в Лиге конференций
НБА08:45
Оклахома снова сыграла два овертайма, Уорриорз обыграли Денвер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK