Дэвис собрал уникальные статистические показатели в игре с Миннесотой

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс одолели Миннесоту со счетом 120:109.

Лучшим игроком встречи стал бигмен "озерников" Энтони Дэвис, собравший уникальную статистическую линию из 27 очков, 25 подборов, 5 передач, 7 перехватов и 3 блок-шотов.

Как сообщает NBA History, Дэвис стал первым игроком в истории лиги, который набрал в одном матче 25+ очков, 25+ подборов, 5+ передач и 5+ перехватов.

При этом 31-летний баскетболист обновил свой личный рекорд по перехватам. Ему также не хватило одного подбора для повторения своего лучшего результата по карьере.

Anthony Davis becomes the 1st player in NBA history to record 25+ points, 25+ rebounds, 5+ assists, and 5+ steals in a game! pic.twitter.com/nWEjfBW965 — NBA History (@NBAHistory) March 11, 2024

Anthony Davis with a SPECIAL performance tonight in LA 👏



🔥 27 PTS

🔥 25 REB

🔥 7 STL

🔥 5 AST

🔥 3 BLK



The first player ever with 25+ PTS, 25+ REB and 5+ STL in a game. pic.twitter.com/IXx1RhEWWJ — NBA (@NBA) March 11, 2024

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В нынешнем сезоне Энтони Дэвис набирает в среднем за матч 24,7 очка, 12,3 подбора и 3,6 передачи (лучшие показатели по карьере).

На данный момент Лос-Анджелес Лейкерс занимают девятое место Западной конференции, имея баланс побед 36-30.

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