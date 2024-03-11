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Баскетбол

Дэвис собрал уникальные статистические показатели в игре с Миннесотой

Своим феноменальным выступлением "Бровь" помог Лейкерс обыграть лучшую команду Запада.
Сегодня, 10:03
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс одолели Миннесоту со счетом 120:109.

Лучшим игроком встречи стал бигмен "озерников" Энтони Дэвис, собравший уникальную статистическую линию из 27 очков, 25 подборов, 5 передач, 7 перехватов и 3 блок-шотов.

Как сообщает NBA History, Дэвис стал первым игроком в истории лиги, который набрал в одном матче 25+ очков, 25+ подборов, 5+ передач и 5+ перехватов.

При этом 31-летний баскетболист обновил свой личный рекорд по перехватам. Ему также не хватило одного подбора для повторения своего лучшего результата по карьере.

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В нынешнем сезоне Энтони Дэвис набирает в среднем за матч 24,7 очка, 12,3 подбора и 3,6 передачи (лучшие показатели по карьере).

На данный момент Лос-Анджелес Лейкерс занимают девятое место Западной конференции, имея баланс побед 36-30.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис Миннесота Тимбервулвз

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Дэвис собрал уникальные статистические показатели в игре с Миннесотой
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