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Баскетбол

НБА: Милуоки обыграл Клипперс без трех звезд, Сакраменто с Ленем уступил Хьюстону

В лучшей баскетбольной лиге мира было, на что посмотреть.
Сегодня, 08:27
Коннатон, Яннис и Харден / Getty Images
Коннатон, Яннис и Харден / Getty Images

В ночь на понедельник, 11 марта, состоялось девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В первой игре вечера Милуоки одолел Клипперс, которые сумели навязать борьбу при отсутствии Кавая Леонарда, Пола Джорджа и Расселла Уэстбрука.

Майами сенсационно проиграл Вашингтону, Бруклин одолел обескровленный Кливленд, Нью-Йорк и Филадельфия поучаствовали в конкурсе по броскам "кирпичей", Оклахома разгромила Мемфис, а Лейкерс обыграли Миннесоту.

Алексей Лень набрал 4 очка за 5 минут на паркете, но это не помогло Сакраменто уйти от поражения Хьюстону.

Клипперс - Милуоки 117:124 (33:29, 29:30, 23:32, 32:33)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Дэмиан Лиллард (Милуоки) - 35 очков, 7 подборов, 11 передач
  • Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 34 очка, 7 подборов, 10 передач
  • Норман Пауэлл (ЛАК) - 26 очков, 7 подборов, 2 передачи

Атланта - Новый Орлеан 103:116 (20, 26, 22:27, 23:27, 38:36)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Трэй Мерфи (НОП) - 28 очков, 7 подборов, 2 передачи
  • Зайон Уильямсон (НОП) - 27 очков, 6 подборов, 7 передач, 2 блок-шота
  • Богдан Богданович (Атланта) - 25 очков, 7 передач, 2 перехвата

Майами - Вашингтон 108:110 (27:25, 27:23, 28:33, 26:29)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Кайл Кузма (Вашингтон) - 32 очка, 9 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота
  • Джимми Батлер (Майами) - 23 очка, 3 подбора, 4 передачи
  • Кори Кисперт (Вашингтон) - 22 очка, 5 подборов, 6 передач

Орландо - Индиана 97:111 (24:18, 26:29, 21:39, 26:25)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Паскаль Сиакам (Индиана) - 20 очков, 7 подборов, 3 передачи
  • Тайриз Халибертон (Индиана) - 20 очков, 7 подборов, 8 передач
  • Паоло Банкеро (Орландо) - 19 очков, 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата

Сакраменто - Хьюстон 104:112 (30:23, 29:31, 14:32, 31:26)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Домантас Сабонис (Сакраменто) - 25 очков, 15 подборов, 8 передач, 2 блок-шота, 3 перехвата
  • Фред ВанВлит (Хьюстон) - 22 очка, 4 подбора, 9 передач, 2 перехвата
  • Малик Монк (Сакраменто) - 20 очков, 4 подбора, 5 передач, 2 перехвата

Кливленд - Бруклин 101:120 (28:29, 23:23, 29:44, 21:24)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Кэмерон Томас (Бруклин) - 29 очков, 7 подборов, 5 передач
  • Микал Бриджес (Бруклин) - 25 очков, 5 подборов, 5 передач, 3 перехвата
  • Жорж Ньянг (Кливленд) - 20 очков, 3 подбора, 2 передачи

Нью-Йорк - Филадельфия 73:79 (15:15, 16:22, 25:26, 17:16)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Джейлен Брансон (Никс) - 19 очков, 3 подбора, 8 передач
  • Келли Убре (76-ые) - 18 очков, 10 подборов, 3 передачи, 3 перехвата
  • Бадди Хилд (76-ые) - 16 очков, 7 подборов, 3 передачи

Оклахома - Мемфис 124:93 (28:24, 26:19, 38:25, 22:25)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Грегори Джексон (Мемфис) - 30 очков, 6 подборов, 3 передачи
  • Шай Гилджес-Александер (ОКС) - 23 очка, 2 подбора, 6 передач
  • Кесон Уоллес (ОКС) - 22 очка, 2 подбора, 4 передачи

Лейкерс - Миннесота 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)

Статистика игроков - ТОП-3

  • ЛеБрон Джеймс (ЛАЛ) - 29 очков, 8 подборов, 9 передач
  • Энтони Дэвис (ЛАЛ) - 27 очков, 25 подборов, 2 передач, 7 перехватов, 3 блок-шота
  • Наз Рид (Миннесота) - 25 очков, 5 подборов, 3 передачи, 4 блок-шота

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