Игрок Чикаго, пропустивший два года из-за травмы колена, вернулся к тренировкам

Возможно, к старту следующего сезона баскетболист будет готов вернуться на паркет.

Защитник Чикаго Буллз Лонзо Болл был допущен к полноценным баскетбольным тренировкам, сообщает CBS Sports.

Болл не выходил на площадку с 14 января 2022 года. По ходу того года Лонзо жаловался, что он не может ни бегать, ни прыгать, ни даже нормально подниматься по лестнице.

За это время 26-летний баскетболист успел перенести сразу три операции на левом колене. Стоит отметить, что во время третьей операции игроку пересадили хрящ.

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В декабре 2023 года Болл приступил к беговым упражнениям впервые за почти два года, а недавно он выложил видео, в котором он забивает сверху.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня в НБА.

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