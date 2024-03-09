Лиллард стал четвертым лучшим "снайпером" в истории НБА
Минувшей ночью в матче регулярного сезона НБА Милуоки на выезде уступил Лейкерс со счетом 122:123.
По ходу данного поединка одно из трехочковых попаданий Дэмиана Лилларда позволило ему подняться на четвертое место в истории лиги по количеству точных бросков из-за дуги, сообщает НБА.
Теперь на счету звездного защитника Бакс 2 561 попадание. Он сместил Реджи Миллера с его 2 560 попаданиями на пятое место.
Congrats to @Dame_Lillard of the @Bucks for moving to 4th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/MvHBusAJp8— NBA (@NBA) March 9, 2024
Стоит отметить, что в первой тройке находятся два действующий игрока: Джеймс Харден (№3, 2 910) и Стеф Карри (№1, 3 680).
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Ранее стало известно, что Лука Дончич побил рекорд Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука, оформив невероятную серию трипл-даблов.
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