НБА: Милуоки и Лейкерс в шикарной концовке определили победителя, Филадельфия проиграла Новому Орлеану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 9 марта, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 8 марта

Вашингтон – Шарлотт 112:100 (24:16, 24:29, 20:31, 44:24)

Вашингтон: Кузма (28 + 8 подборов + 9 передач), Авдия (18 + 14 подборов), Холмс (14 + 11 подборов), Кулибали (11), Джонс (7) – старт; Пул (15 + 7 передач), Кисперт (13), Оморуйи (4), Гилл (2), Дэвис (0).

Шарлотт: Бриджес (32 + 12 подборов), Миллер (21), Мицич (14), Ричардс (10 + 13 подборов), Г. Уильямс (5) – старт; Бертанс (11), Тор (6), Макгауэнс (1), Смит (0).

Филадельфия – Новый Орлеан 95:103 (15:36, 19:27, 27:21, 34:19)

Филадельфия: Харрис (21 + 10 подборов), Убре (20 + 7 подборов), Хилд (8), Лаури (6 + 7 передач), Бамба (2) – старт; Рид (17 + 11 подборов), Пэйн (13), Даутин (6), Каунсил (2), Мартин (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (23 + 12 подборов), Ингрэм (17 + 7 подборов), Макколлум (10), Валанчюнас (6 + 10 подборов), Джонс (4) – старт; Маршалл (19), Мерфи (10), Нэнс (7), Альварадо (7).

Нью-Йорк – Орландо 98:74 (31:23, 24:16, 25:15, 18:20)

Нью-Йорк: Брансон (26), Харт (19 + 7 подборов), Ачиува (15 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Дивинченцо (11 + 6 передач + 5 потерь), Хартенштайн (5) – старт; Макбрайд (14), Богданович (6), Симс (2), Беркс (0), Топпин (0), Браун (0), Милтон (0).

Орландо: Банкеро (23 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ф. Вагнер (13), Картер (7 + 9 подборов), Г. Харрис (5), Блэк (0) – старт; Айзек (11), Энтони (4), М. Вагнер (4), Хьюстан (2), Фульц (2), Окики (2), Инглс (1), Скофилд (0), Битадзе (0).

Кливленд – Миннесота 113:104 OT (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)

Кливленд: Гарлэнд (34 + 8 передач + 6 потерь), Аллен (33 + 18 подборов), Ньянг (16), Окоро (9), Уэйд (0) – старт; Леверт (15 + 8 передач), Меррилл (6), Джонс (0), Портер (0).

Миннесота: Эдвардс (19 + 5 потерь), Макдэниэлс (13), Андерсон (10), Конли (9), Гобер (7 + 17 подборов) – старт; Рид (34), Уоррен (6), Александер-Уокер (4), Маклафлин (2).

Мемфис – Атланта 92:99 (31:20, 15:26, 26:34, 20:19)

Мемфис: Джарен Джексон (21 + 9 подборов), В. Уильямс (14 + 6 передач + 6 потерь), Альдама (13), Гудвин (5), Кончар (5) – старт; Ларэвиа (14), Стивенс (13), Джемисон (5), Гэбриэл (2).

Атланта: Мюррэй (41 + 7 подборов + 6 передач), Богданович (16), Капела (15 + 11 подборов), Бей (3 + 9 подборов), Крейчи (3) – старт; Хантер (12), Мэтьюз (6), Форрест (2), Фернанду (1 + 7 подборов), Мэттьюз (0).

Оклахома-Сити – Майами 107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 6 передач), Джейлен Уильямс (15), Гидди (11 + 9 подборов + 6 передач), Дорт (9 + 7 подборов), Холмгрен (7) – старт; Джо (10), Уиггинс (7), Джейлин Уильямс (5 + 7 подборов), Хэйворд (3), Уоллес (3).

Майами: Батлер (20 + 10 подборов + 8 передач), Розир (14), Д. Робинсон (9), Йович (7 + 8 подборов), Адебайо (5 + 10 подборов) – старт; Хакес (25), Миллс (13), Калеб Мартин (7), Хайсмит (0).

Портленд – Хьюстон 107:123 (31:28, 32:27, 24:37, 20:31)

Портленд: Бэнтон (30 + 8 подборов), Саймонс (23), Рит (16), Мюррэй (12 + 12 подборов + 7 передач), Камара (9 + 7 подборов) – старт; Хэгенс (6), Тайбулл (5), Браун (4), Рупер (2), Минайя (0).

Хьюстон: Грин (27), Шенгюн (19 + 9 подборов + 6 передач), Ванвлит (18 + 9 передач), Смит (15 + 9 подборов), Брукс (4) – старт; Томпсон (16 + 8 подборов + 4 блок-шота), Уитмор (13 + 8 подборов), А. Холидэй (6), Лэндейл (5), Уильямс (0).

Лейкерс – Милуоки 123:122 (27:30, 40:33, 29:27, 27:32)

Лейкерс: Расселл (44 + 9 передач), Дэвис (22 + 12 подборов), Ривз (18 + 8 передач), Хатимура (12), Динуидди (5) – старт; Хэйс (8), Принс (8), Реддиш (6), Кристи (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 14 подборов + 12 передач), Лиллард (28 + 12 передач), Бизли (14), Б. Лопес (11), Краудер (4) – старт; Коннотон (17), Портис (14 + 8 подборов), Галлинари (0), Беверли (0).

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