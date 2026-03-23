НБА: Бостон с Шульгой проиграл Миннесоте, Денвер одержал победу над Портлендом
В ночь на понедельник, 23 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 22 марта
Денвер – Портленд 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19)
Денвер: Дж. Мюррэй (22 + 7 передач), Йокич (22 + 14 подборов + 14 передач + 5 потерь), К. Джонсон (19), К. Браун (15), Гордон (12) – старт; Уотсон (14), Б. Браун (13), Хардуэй (6), Джонс (5), Холмс (0), Пикетт (0), Стротер (0), Ннаджи (0), Джонс (0).
Портленд: Авдия (23 + 14 передач), Клинган (18 + 13 подборов), Камара (16), Холидэй (9), Сиссоко (7) – старт; Р. Уильямс (16), Хендерсон (13), Кент (3), Тайбулл (3), Уэсли (2), Мюррэй (2).
Сакраменто – Бруклин 126:122 (30:34, 27:28, 28:20, 41:40)
Сакраменто: Рейно (22 + 10 подборов), Ачиува (14 + 15 подборов), Дерозан (10 + 8 передач), Клиффорд (7), Хэйс (2) – старт; Монк (32 + 6 передач), Картер (16), Макдермотт (9), Болдуин (9), Кардуэлл (5).
Бруклин: З. Уильямс (18), Траоре (17), Вольф (9), Пауэлл (8), Мэнн (5) – старт; Сараф (22), Смит (18), Этьенн (14), Джонсон (7), Агбаджи (3), Лидделл (1).
Нью-Йорк – Вашингтон 145:113 (32:27, 36:25, 37:29, 40:32)
Нью-Йорк: Таунс (26 + 16 подборов), Брансон (23), Харт (16), Бриджес (14 + 6 передач), Ануноби (9) – старт; Диавара (12), Колек (11), Робинсон (10 + 10 подборов), Сохан (8), Кларксон (8), Альварадо (8 + 8 передач), Хукпорти (0), Джонс (0), Дадье (0).
Вашингтон: Кэррингтон (14 + 8 передач), Кулибали (13), Вукчевич (13), Райли (11), Уоткинс (5) – старт; Харди (25), Гилл (18), Купер (11 + 6 передач), Блэк (3).
Бостон – Миннесота 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26)
Бостон: Браун (29 + 7 подборов), Тейтум (16 + 11 подборов), Уайт (15), Кета (4 + 10 подборов), Хаузер (2) – старт; Притчард (10), Шайерман (5), Гарза (5), Шульга (4), Бэсси (2), Харпер (0), Гонсалес (0).
Украинец Максим Шульга провел на площадке 1 минуту 45 секунд, за которые набрал четыре очка, сделал одну передачу и совершил один подбор.
Миннесота: Макдэниэлс (19), Досунму (17 + 8 подборов + 6 передач), Рэндл (9 + 9 подборов), Гобер (9 + 14 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (8) – старт; Хайлэнд (23), Рид (11 + 7 подборов), Андерсон (6), Кларк (0), Филлипс (0), Пуллин (0), Беранже (0), Шэннон (0).
Финикс – Торонто 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29)
Финикс: Букер (25 + 6 передач), Грин (20 + 7 передач), Гиллеспи (16), Гудвин (14 + 7 подборов), Игодаро (6 + 7 подборов) – старт; Данн (12), Флеминг (11 + 7 подборов), Буей (7), Малуач (7 + 7 подборов), Хантли (2), Ливерс (0), Бри (0).
Торонто: Барнс (17 + 6 передач), Барретт (13), Куикли (11), Ингрэм (6 + 5 потерь), Пелтль (0) – старт; Уолтер (13), Дик (10), Мобо (8), Бэттл (7), Темпл (5), Мамукелашвили (5), Шэд (2 + 6 передач), Джексон-Дэвис (1).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!