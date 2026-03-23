Шульга набрал первые очки в НБА

Украинец отличился историческим достижением в составе Бостон Селтикс.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Максим Шульга / Getty Images
В ночь на понедельник, 23 марта, состоялся матч регулярного чемпионата НБА между Бостоном и Миннесотой.

В составе Селтикс участие в этом поединке принял украинский защитник Максим Шульга, а его команда потерпела поражение со счетом 92:102.

Украинский баскетболист провел на площадке 1 минуту и 45 секунд, набрав четыре очка (1/1 двухочковых и 2/2 штрафных), которые стали для него первыми в карьере на уровне НБА. Текже на счету игрока один подбор и одна передача.

При этом Шульга стал первым баскетболистом в истории Бостона, который набрал очки в один день за основную команду и фарм-клуб. Ранее украинец сыграл в G-лиге за Мэн Селтикс против Кливленд Чардж (121:91), записав себе в актив 12 очков.

Украинский защитник принял участие уже в шестом матче Бостона в регулярном чемпионате НБА.

Бостон – Миннесота 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26)

Бостон: Браун (29 + 7 подборов), Тейтум (16 + 11 подборов), Уайт (15), Кета (4 + 10 подборов), Хаузер (2) – старт; Притчард (10), Шайерман (5), Гарза (5), Шульга (4), Бэсси (2), Харпер (0), Гонсалес (0).

Миннесота: Макдэниэлс (19), Досунму (17 + 8 подборов + 6 передач), Рэндл (9 + 9 подборов), Гобер (9 + 14 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (8) – старт; Хайлэнд (23), Рид (11 + 7 подборов), Андерсон (6), Кларк (0), Филлипс (0), Пуллин (0), Беранже (0), Шэннон (0).

Напомним, ранее Шульга подписал с Бостоном стандартный двухлетний контракт после пребывания на двустороннем соглашении.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

