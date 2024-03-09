Центровой Миннесоты считает, что ставки влияют на решения судей НБА

Миннесота не смогла в овертайме обыграть Кливленд (104:113) без своего лидера в лице Карла-Энтони Таунса, который недавно порвал мениск.

За 27,8 секунды до конца матча центровой Тимбервулвз Руди Гобер получил свой шестой фол, из-за чего он был удален с площадки.

Ему это не понравилось и он обеими руками показал жест денег, намекая на то, что судьи были продажными.

Rudy Gobert gets a technical foul for making money gestures 😅pic.twitter.com/B52BQmIeBJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 9, 2024

За это рефери наградила его техническим фолом, который реализовал Дариус Гарлэнд. Этим штрафным игрок Кавальерс сравнял счет в матче (97:97), после чего команды перешли в овертайм.

"Моя реакция, которую я считаю правдой — это то, во что я искренне верю. Но даже если это правда, мне не следовало реагировать таким образом", — цитирует француза The Athletic.

"Мне не следовало этого делать. Я стоил своей команде игры. И, очевидно, им (судьям) не терпелось дать мне технарь. Это было плохо. Это была незрелая реакция".

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На просьбу разъяснить, во что он верит, Гобер сказал: "Я допустил несколько ошибок. Я не забил данк. Ошибки случаются. Судьи тоже допускают ошибки. Но иногда мне кажется, что дело не только в ошибках. Я думаю, все, кто в этой лиге, знают".

"Я знаю, что ставки и все такое, этого становится все больше и больше, но так не должно быть", — сказал баскетболист.

Гобер также сказал, что ожидает штрафа за свои комментарии, поскольку он "снова стал плохим парнем", который говорит то, что, по его мнению, является правдой.

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