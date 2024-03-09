iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Центровой Миннесоты считает, что ставки влияют на решения судей НБА

За свое мнение Руди Гобер был "награжден" техническим фолом.
Сегодня, 16:05
Руди Гобер / https://theathletic.com/uk/
Руди Гобер / https://theathletic.com/uk/

Миннесота не смогла в овертайме обыграть Кливленд (104:113) без своего лидера в лице Карла-Энтони Таунса, который недавно порвал мениск.

За 27,8 секунды до конца матча центровой Тимбервулвз Руди Гобер получил свой шестой фол, из-за чего он был удален с площадки.

Ему это не понравилось и он обеими руками показал жест денег, намекая на то, что судьи были продажными.

За это рефери наградила его техническим фолом, который реализовал Дариус Гарлэнд. Этим штрафным игрок Кавальерс сравнял счет в матче (97:97), после чего команды перешли в овертайм.

"Моя реакция, которую я считаю правдой — это то, во что я искренне верю. Но даже если это правда, мне не следовало реагировать таким образом", — цитирует француза The Athletic.

"Мне не следовало этого делать. Я стоил своей команде игры. И, очевидно, им (судьям) не терпелось дать мне технарь. Это было плохо. Это была незрелая реакция".

Читай также: Лиллард стал четвертым лучшим "снайпером" в истории НБА

На просьбу разъяснить, во что он верит, Гобер сказал: "Я допустил несколько ошибок. Я не забил данк. Ошибки случаются. Судьи тоже допускают ошибки. Но иногда мне кажется, что дело не только в ошибках. Я думаю, все, кто в этой лиге, знают".

"Я знаю, что ставки и все такое, этого становится все больше и больше, но так не должно быть", — сказал баскетболист.

Гобер также сказал, что ожидает штрафа за свои комментарии, поскольку он "снова стал плохим парнем", который говорит то, что, по его мнению, является правдой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Руди Гобер

Статьи по теме

Таунс перенесет операцию на мениске, но сможет вернуться по ходу плей-офф Таунс перенесет операцию на мениске, но сможет вернуться по ходу плей-офф
Сезон окончен? Таунс вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мениска Сезон окончен? Таунс вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мениска
НБА: Бостон уничтожил Голден Стэйт, Клипперс дожали Миннесоту НБА: Бостон уничтожил Голден Стэйт, Клипперс дожали Миннесоту
Лидер Миннесоты покинул матч против Сакраменто, чтобы успеть на роды Лидер Миннесоты покинул матч против Сакраменто, чтобы успеть на роды
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина17:44
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Полесье проиграло Александрии, Кривбасс сыграет с Оболонью
Украина17:39
Александрия добыла неожиданную выездную победу над Полесьем
Европа17:21
ПСЖ предлагал баснословные деньги Барселоне за полузащитника
Украина17:10
Финал четырех Кубка Украины: Прометей - первый финалист, Старый Луцк сыграет с Днепром
Бокс17:02
Взгляд из рингсайда: нокаут в бою Джошуа - Нганну показали с крутого ракурса
Формула 116:59
Ферстаппен вышел на чистое пятое место по количеству поулов в истории Формулы 1
Европа16:41
Два пенальти позволили Манчестер Юнайтед обыграть Миколенко и его Эвертон
Бокс16:28
"Перестаньте переходить в бокс": Райан Гарсия отреагировал на сокрушительную победу Джошуа над Нганну
НБА16:05
Центровой Миннесоты считает, что ставки влияют на решения судей НБА
Бокс15:59
Джойс обратился к Паркеру с предложением провести реванш
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK