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Баскетбол

НБА: Новый Орлеан обыграл Клипперс, Йокич выиграл дуэль у Вембаньямы

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 08:41
Никола Йокич и Виктор Вембаньяма / Getty Images
Никола Йокич и Виктор Вембаньяма / Getty Images

В ночь на субботу, 16 марта, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Вечер открыла победа Майами над Детройтом, после чего Финикс справился с Шарлотт. Орландо не испытал особых проблем с Торонто, а Новый Орлеан оказался сильнее Клипперс, которые играли без Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.

Никола Йокич и его Денвер обыграл Виктора Вембаньяму и его Сан-Антонио, а самым равным противостоянием стала встреча Юты и Атланты, где верх взяли Джаз.

Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Симоне Фонтеккио (Детройт) - 24 очка, 6 подборов
  • Бэм Адебайо (Майами) - 22 очка, 9 подборов, 2 передачи
  • Терри Розир (Майами) - 18 очков, 5 подборов

Шарлотт - Финикс 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Девин Букер (Финикс) - 21 очко, 6 подборов, 11 передач
  • Василие Мицич (Шарлотт) - 21 очко, 3 передачи
  • Грант Уильямс (Шарлотт) - 20 очков, 6 подборов

Торонто - Орландо 103:113 (27:24, 21:26, 25:34, 30:29)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Гэри Трент (Торонто) - 31 очко, 4 подбора
  • Франц Вагнер (Орландо) - 19 очков, 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата
  • Паоло Банкеро (Орландо) - 17 очков, 9 подборов, 8 передач

Новый Орлеан - Клипперс 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Зайон Уильямсон (НОП) - 34 очка, 7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата
  • Пол Джордж (ЛАК) - 26 очков, 5 подборов, 6 передач
  • Кавай Леонард (ЛАК) - 23 очка, 7 подборов, 2 блок-шота

Сан-Антонио - Денвер 106:117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Никола Йокич (Денвер) - 31 очко, 7 подборов, 5 передач, 2 блок-шота
  • Джереми Сохан (САС) - 19 очков, 6 подборов, 4 передачи
  • Виктор Вембаньяма (САС) - 17 очков, 9 подборов, 2 перехвата, 3 блок-шота

Юта - Атланта 124:122 (34:28, 27:34, 37:34, 26:26)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Деджонте Мюррей (Атланта) - 33 очка, 7 подборов, 9 передач, 2 перехвата
  • Де'Андре Хантер (Атланта) - 27 очков, 2 подбора
  • Джейлен Джонсон (Атланта) - 26 очков, 5 подборов, 5 передач

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