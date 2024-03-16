НБА: Новый Орлеан обыграл Клипперс, Йокич выиграл дуэль у Вембаньямы
В ночь на субботу, 16 марта, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Вечер открыла победа Майами над Детройтом, после чего Финикс справился с Шарлотт. Орландо не испытал особых проблем с Торонто, а Новый Орлеан оказался сильнее Клипперс, которые играли без Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
Никола Йокич и его Денвер обыграл Виктора Вембаньяму и его Сан-Антонио, а самым равным противостоянием стала встреча Юты и Атланты, где верх взяли Джаз.
Детройт - Майами 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)
Статистика игроков - ТОП-3:
- Симоне Фонтеккио (Детройт) - 24 очка, 6 подборов
- Бэм Адебайо (Майами) - 22 очка, 9 подборов, 2 передачи
- Терри Розир (Майами) - 18 очков, 5 подборов
Шарлотт - Финикс 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)
Статистика игроков - ТОП-3:
- Девин Букер (Финикс) - 21 очко, 6 подборов, 11 передач
- Василие Мицич (Шарлотт) - 21 очко, 3 передачи
- Грант Уильямс (Шарлотт) - 20 очков, 6 подборов
Торонто - Орландо 103:113 (27:24, 21:26, 25:34, 30:29)
Статистика игроков - ТОП-3:
- Гэри Трент (Торонто) - 31 очко, 4 подбора
- Франц Вагнер (Орландо) - 19 очков, 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата
- Паоло Банкеро (Орландо) - 17 очков, 9 подборов, 8 передач
Новый Орлеан - Клипперс 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)
Статистика игроков - ТОП-3:
- Зайон Уильямсон (НОП) - 34 очка, 7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата
- Пол Джордж (ЛАК) - 26 очков, 5 подборов, 6 передач
- Кавай Леонард (ЛАК) - 23 очка, 7 подборов, 2 блок-шота
Сан-Антонио - Денвер 106:117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)
Статистика игроков - ТОП-3:
- Никола Йокич (Денвер) - 31 очко, 7 подборов, 5 передач, 2 блок-шота
- Джереми Сохан (САС) - 19 очков, 6 подборов, 4 передачи
- Виктор Вембаньяма (САС) - 17 очков, 9 подборов, 2 перехвата, 3 блок-шота
Юта - Атланта 124:122 (34:28, 27:34, 37:34, 26:26)
Статистика игроков - ТОП-3:
- Деджонте Мюррей (Атланта) - 33 очка, 7 подборов, 9 передач, 2 перехвата
- Де'Андре Хантер (Атланта) - 27 очков, 2 подбора
- Джейлен Джонсон (Атланта) - 26 очков, 5 подборов, 5 передач
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