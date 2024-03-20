НБА: Победы Далласа и Нового Орлеана, поражение Миннесоты

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 20 марта, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 19 марта

Вашингтон – Хьюстон 114:137 (36:39, 21:21, 25:41, 32:36)

Вашингтон: Кисперт (16), Пул (13), Болдуин (12 + 7 подборов), Холмс (12 + 9 подборов), Дэвис (2) – старт; Шэмпени (16 + 8 подборов), Бернард (16), Батлер (15 + 9 передач), Гилл (12 + 8 подборов).

Хьюстон: Грин (42 + 10 подборов), Томпсон (25 + 10 подборов), Смит (18 + 14 подборов), Ванвлит (7 + 11 передач), Брукс (2) – старт; Грин (12), Лэндейл (10 + 7 блок-шотов), А. Холидэй (7 + 6 передач), Тэйт (6), Марьянович (5), Уильямс (3), Буллок (0).

Орландо – Шарлотт 112:92 (27:17, 40:15, 24:33, 21:27)

Орландо: Саггс (16 + 6 передач), Банкеро (13), Ф. Вагнер (11), Картер (8 + 8 подборов), Г. Харрис (3) – старт; Энтони (21), М. Вагнер (13), Айзек (8), Битадзе (6), Скофилд (5), Инглс (3), Хьюстан (3), Блэк (2), Фульц (0), Окики (0).

Шарлотт: Миллер (21 + 7 подборов), Мицич (20), Бриджес (16), Мэнн (11), Ричардс (4) – старт; Смит (8), Г. Уильямс (5), Покушевски (3), Бэйли (2), Тор (2), Бертанс (0).

Бруклин – Новый Орлеан 91:104 (21:27, 24:37, 24:21, 22:19)

Бруклин: Томас (25), Бриджес (15), Шредер (12), Клэкстон (8), Финни-Смит (2) – старт; К. Джонсон (10), Шарп (8 + 17 подборов), Уилсон (6), Уокер (3), Бэйтс-Диоп (2), Смит (0), Уотфорд (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (28 + 7 подборов), Макколлум (16), Джонс (11), Ингрэм (11 + 6 передач), Валанчюнас (8 + 7 подборов) – старт; Нэнс (13 + 10 подборов), Мерфи (10 + 8 подборов), Маршалл (4), Альварадо (3).

Сан-Антонио – Даллас 107:113 (30:38, 26:27, 28:26, 23:22)

Сан-Антонио: Джонс (22 + 9 передач), Васселл (19), Сохан (13 + 10 подборов + 6 передач), Вембаньяма (12 + 11 подборов + 6 блок-шотов + 5 потерь), Шэмпени (6) – старт; К. Джонсон (14), Брэнэм (11), Осман (5), Барлоу (4), Уэсли (1).

Даллас: Ирвинг (28 + 7 подборов), Дончич (18 + 10 подборов + 16 передач), Гэффорд (13 + 8 подборов), Вашингтон (8), Д. Джонс (4) – старт; Экзам (16), Лайвли (12), Клебер (5), Хардуэй (5), Харди (4).

Миннесота – Денвер 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)

Миннесота: Эдвардс (30 + 8 подборов + 8 передач), Макдэниэлс (26), Конли (13), Андерсон (12), Александер-Уокер (4) – старт; Гарза (11), Моррис (8), Уоррен (6), Маклафлин (2).

Денвер: Йокич (35 + 16 подборов), Портер (26), Дж. Мюррэй (18 + 11 передач), Гордон (14 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Дж. Холидэй (6), К. Браун (3), Уотсон (2), Джексон (2 + 6 передач).

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