Миннесота идет за первым титулом, Дончич на травмах создает наследие: анонс финала Западной конференции

В ночь на четверг, 23 мая, стартует финальная серия Западной конференции, в которой сойдутся Миннесота и Даллас.

Ни одна из команд не считалась фаворитом на то, чтобы бороться за право сыграть в Финале НБА. Но в этом и вся суть баскетбола, который порой сильно удивляет результатами.

Ранее мы рассмотрели противостояние Бостона и Индианы в финале Восточной конференции. Теперь же ISPORT предлагает обсудить, а что же такого можно увидеть в дуэли одних из самых интересных команд постсезона.

Миннесота (3) - Даллас (5)

Расписание матчей:

Миннесота – Даллас | четверг, 23 мая, 03:30

Миннесота - Даллас | суббота, 25 мая, 03:30

Даллас - Миннесота | понедельник, 27 мая, 03:00

Даллас - Миннесота | среда, 29 мая, 03:30

Миннесота - Даллас | пятница, 31 мая, 03:30*

Даллас - Миннесота | воскресенье, 2 июня, 03:30*

Миннесота - Даллас | вторник, 4 июня, 03:30*

* - если понадобится

Карл-Энтони Таунс и Лука Дончич / Источник: Getty Images

Путь Миннесоты к финалу Запада

Никто, абсолютно никто не ожидал, что Тимбервулвз устроят в плей-офф подобный перформанс, который заслуживает на статус одного из самых выдающихся в этом году.

В первом раунде подопечные Криса Финча умудрились свипнуть биг трио Финикса (4-0), состоящее из Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била.

Но этого им оказалось недостаточно, а потому на следующей стадии они хлопнули в семи матчах действующего чемпиона в лице Денвера!

Да-да, Наггетс не смогут защитить свой титул, а это значит, что НБА снова получит нового чемпиона, вже шестого за последние шесть лет.

Читай также: Джордан, ЛеБрон, а теперь и Йокич – главные коллекционеры MVP в истории НБА

Путь Далласа к финалу Запада

Маверикс прошли не менее тернистый путь ко второй финальной серии Западной конференции за последние три года.

Сначала Лука Дончич встретился со своим любимым противником, Клипперс (4-2), после чего техасский коллектив (снова в шести матчах) выбил из соревнования главную сенсацию сезона Оклахому.

Пи Джей Вашингтон и Марк Кьюбан / Источник: Getty Images

Сравнение главных звезд: Энтони Эдвардс vs Лука Дончич

На самом деле в эту категорию из состава "волков" можно было взять Карла-Энтони Таунса, но то, как о себе продолжает заявлять Эдвардс, не может не остаться незамеченным.

Не зря 22-летнего защитника продолжают сравнивать с Майклом Джорданом не только внешне, но и в плане менталитета и отношения к игре. Хотя сам "Энт-мен" недавно попросил перестать делать такие сравнения.

Эдвардс проводит феноменальный сезон, демонстрируя лучшие цифры по карьере. Тем удивительнее тот факт, что в плей-офф его показатели выросли еще больше!

Если в регулярке он набирал 25,9 очка, то в постсезоне он набирает 28,9 очка. То же самое касается и подборов (5,4 против 6,2) с передачами (5,1 против 5,9).

Да, выделяя его игру, нельзя все же не упомянуть о его нестабильности, которую можно списать на возраст: в решающей игре серии с Денвером Энтони набрал всего 16 очков, реализовав 6 из 24 бросков с игры.

Хорошо, что партнеры его подстраховали, ведь то же самое происходило еще по два раза в сериях с Наггетс и Финиксом.

Энтони Эдвардс / Источник: Getty Images

Дончич в этом плане куда более надежен. За 12 матчей плей-офф он всего два раза набрал меньше 20 очков (19 и 18 против Оклахомы). Но у этого есть вполне логичное объяснение - Лука играет сразу с несколькими травмами.

Словенская суперзвезда жертвует собой и своим здоровьем ради успеха команды. Пока что это никак не сказалось на результатах Далласа, но долго так не может продолжаться.

На данный момент у Луки растяжение правого колена, ушиб левого колена, дискомофрт в левом ахилловом сухожилии и боли в спине.

По этой причине упали его показатели в плей-офф: 27,3 очка, 9,7 подбора, 9,1 передачи в постсезоне против 33,9 очка, 9,2 подбора, 9,8 передачи в регулярке.

Это и неудивительно, учитывая все повреждения и уровень соперников. Но, как и в случае с Эдвардсом, у Дончича есть прекрасные партнеры, которые всегда ему помогут.

Лука Дончич / Источник: Getty Images

План на игру

Небольшая предыстория: за все годы выступления в НБА команды пересекались в плей-офф всего один раз. Это произошло в 2002 году, когда Маверикс свипнули Тимбервулвз 3-0 (тогда серии первого раунда длились до трех побед).

Два года спустя Миннесота вышла в единственный в своей истории финал конференции, где она уступила Лейкерс 2-4.

Возвращаемся в наше время. В сезонной серии победили "волки" 3-1, но стоит отметить, что Дончич пропустил два матча, а Кайри Ирвинг - три. К тому же серия завершилась до того, как техасцы выменяли в дедлайн Пи Джея Вашингтона и Дэниэла Гэффорда, которые значительно усилили команду.

Из-за наличия в своей стартовой ротации Руди Гобера Миннесота вынуждена играть с классическим центровым под кольцом. Это ни для кого не новость - еще во времена его выступлений за Юту француз был слабым местом команды в плей-офф.

Противники с более современными центрами с удовольствием пользовались данным преимуществом, либо вытягивая Гобера из под кольца под бросающего центрового, либо этот самый центровой без сопротивления спокойно бросал с дальней дистанции.

Эта проблема никуда не делась, но в этот раз Гобер справляется с ситуацией получше, чем в прошлые годы. Поэтому особенно интересно будет понаблюдать за дуэлью Руди и Гэффорда.

Майк Конли и Руди Гобер / Источник: Getty Images

Как и в случае Бостона и Индианы, Миннесота и Даллас расположились рядом в рейтинге нападения (6 и 7 места). Но при этом они также очень близко находятся в плане обороны (4 и 6 места).

Конечно же, Дончича на себя возьмет Джейден МакДэниэлс, который стал легендой Интернета после слов Эдвардса: "У Финикса есть Кевин Дюрант, но у нас есть Джейден МакДэниэлс". Его игра в обороне может стать определяющей в серии, где много атакующих игроков.

Даллас здорово доминировал в "краске" в противостоянии с Тандер за счет более габаритных игроков. Однако сейчас преимущество будет на стороне Миннесоты.

Лучший оборонительный игрок Руди Гобер, ставший второй скрипкой Карл-Энтони Таунс и лучший шестой игрок сезона Наз Рид должны закрыть пространство под своим кольцом и агрессивно играть под чужим.

Еще одной заметной чертой обеих команд стала игра во второй половине. Так сложилось, что и Миннесота, и Даллас лучше выступают именно в третьей и четвертой четвертях.

Тим Хардуэй-младший и Энтони Эдвардс / Источник: Getty Images

За 11 игр плей-оф "волки" во второй половине набрали на 19,4 очка на 100 владений больше, чем в первой. Семь раз команда Криса Финча уходила на большой перерыв, уступая в счете. И в четырех случаях она в итоге побеждала.

Мавс тоже показали себя намного лучше после перерыва, чем в первой и второй четвертях, причем эта разница также больше связана с нападением, чем с защитой.

Ключевой фактор: помощь и влияние вторых звезд

Дуэль Эдвардса и Дончича это, конечно, здорово, но интересно, как проявят себя вторые опции в атаке.

Каким бы классным не был Таунс в регулярке, во время плей-офф он каждый раз становился посмешищем. Нельзя сказать, что в этом году ситуация стала в разы лучше, но снижение результативности напрямую связано с появлением в команде Эдвардса.

В дуэли с Далласом КАТу должно быть чуть легче за счет своего роста. Если он и в такой ответственный момент провалится, то на какие-либо изменения в его игре к лучшему в будущем рассчитывать не стоит.

Карл-Энтони Таунс / Источник: Getty Images

Кайри Ирвинг - единственный чемпион НБА среди всех игроков обоих клубов. Он по-прежнему остается одним из лучших игроков лиги и, вероятно, лучшим дриблером в истории.

После переезда в Техас Кайри попал в среду, где он может спокойно наслаждаться баскетболом без лишнего внимания к своей персоне. Видно, как ему нравится быть в этой команде - и ей это идет на пользу.

Да, Ирвинг не молодеет, ему уже 32 года. Но он все еще способен выдать шикарную игру, если вдруг у Дончича что-то не получается. Этого же стоит ожидать и в финальной серии.

Потери

Количественно и качественно Маверикс понесли более значимые потери.

Грег Браун не появляется на паркете с января, Оливье-Максенс Проспер - с конца апреля, но главная потеря - Макси Клебер. Причем немец вылетел до конца сезона, травмировав ключицу в шестой игре серии с Клипперс.

Макси Клебер / Источник: Getty Images

Миннесота не сможет рассчитывать лишь на Джейлена Кларка, который и так пропустил весь регулярный сезон.

Прогноз

Очень сложно предсказать победителя. Команды способны устроить семиматчевую серию, от чего выиграют фанаты и будущий соперник по Финалу НБА.

Во многом результаты Далласа будут зависеть от здоровья Луки Дончича. Если Тимбервулвз его не добьют, словенец должен будет сыграть в своем первом финале в карьере.

А у Далласа будет шанс выиграть второй титул в истории франшизы. Так что ставим на победу Маверикс в семи матчах.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!