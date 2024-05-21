Очередная прогулка Бостона или Халибертон затащит Индиану? Анонс финала Восточной конференции НБА

Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации пришел к своей первой важной стадии - финал конференций.

Результаты, несомненно, удивили: лишь Бостон из всех фаворитов на чемпионство добрался до третьего раунда. Тем интереснее будет наблюдать за новыми противостояниями.

ISPORT представляет первую часть анонса, в котором мы рассмотрим будущую дуэль в рамках финала Восточной конференции.

Бостон (1) - Индиана (6)

Расписание матчей:

Бостон - Индиана | среда, 22 мая, 03:00

Бостон - Индиана | пятница, 24 мая, 03:00

Индиана - Бостон | воскресенье, 26 мая, 03:30

Индиана - Бостон | вторник, 28 мая, 03:00

Бостон - Индиана | четверг, 30 мая, 03:00*

Индиана - Бостон | суббота, 1 июня, 03:00*

Бостон - Индиана | понедельник, 3 июня, 03:00*

* - если понадобится

Тайриз Халибертон и Джейлен Браун / Источник: Getty Images

Путь Бостона к финалу Востока

Команда Святослава Михайлюка проводит пока что самый уверенный плей-офф среди всех оставшихся коллективов.

На своем пути "кельты" одолели Майами (4-1) и Кливленд (4-1). И у обеих этих серий есть общая схожесть: и Хит, и Кавальерс страдали от травм, что очень облегчило Бостону задачу о победе.

Да, кто-то может возразить, что и Селтикс потеряли Кристапса Порзингиса, но их состав настолько сбалансирован, что они не заметили его отсутствия.

Путь Индианы к финалу Востока

В отличие от своего будущего оппонента, Пэйсерс пришлось попотеть, ведь в обоих раундах они выступали в статусе андердогов. Но, как и в случае с Бостоном, команде Рика Карлайла сильно помогли проблемы соперников.

Никто не станет спорить, что пройти Милуоки (4-2) в первом раунде Индиана смогла за счет травм Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда. То же самое произошло и в столкновении с Нью-Йорком (4-3), который к седьмому матчу потерял сразу несколько важных исполнителей.

И все же нужно отдать должное Пэйсерс, ведь они смогли воспользоваться предоставленными возможностями.

Паскаль Сиакам / Источник: Getty Images

Сравнение главных звезд: Джейсон Тейтум vs Тайриз Халибертон

На данный момент выступление Тейтума в нынешнем плей-офф не то, чтобы впечатляет.

Форвард проводит худший за последние пять лет постсезонов в плане результативности (24,3 очка за матч). Но, к счастью фанатов Селтикс, в составе команды есть игроки, которые это перекрывают, а потому просадка в наборе очков не так заметна.

Что также бросается в глаза, так это реализация трехочковых: 28% - худший процент по карьере в рамках плей-офф. Но при этом Джейсон демонстрирует вторые лучшие результаты по карьере по передачам и подборам.

Пока что ни одна из команд не заставила Тейтума играть на все 100%. И есть ощущение, что, как минимум, до потенциального Финала НБА этого и не произойдет.

Джейсон Тейтум / Источник: Getty Images

У Индианы бесспорно главной звездой считается Тайриз Халибертон, который выдал фантастический старт сезона.

Разыгрывающий из раза в раз поражал своей эффективностью и непогрешимостью в плане передач. Тайриз стабильно часто раздавал ассисты направо и налево, при этом не допуская потерь.

Но, к сожалению, после перерыва на Матч всех звезд Халибертон немного сдал. На это несомненно повлияла травма, но полезность игрока все же немного снизилась.

Однако даже в таком состоянии Халибертон остается самой опасной опцией у Индианы. Он великолепный распасовщик, который любит убегать в быстрые отрывы, рано расставаться с мячом и прибегать для точного трехочкового броска.

Не стоит забывать, что для 24-летнего защитника это всего-лишь первое выступление в плей-офф и проявляет он себя замечательно - выход в финал конференции уже стал огромным успехом.

Тайриз Халибертон / Источник: Getty Images

План на игру

Интересно, что в этом противостоянии сойдутся команды с абсолютно противоположными стилями.

Пока Индиана любит убегать в быстрые отрывы, Бостон любит контролировать темп игры, снижая его под свои предпочтения. Поэтому будет интересно посмотреть, как команда Джо Маззуллы сможет сбивать темп шустрых игроков Пэйсерс.

Нужно выделить один очень важный момент: по итогам регулярного сезона Индиана и Бостон были двумя лучшими командами в плане атаки. Но в плане обороны Пэйсерс не могут вообще никак сравниться с Селтикс, имея 24-й защитный рейтинг против второго у "кельтов".

Конечно, современная НБА больше заточена под атаку, но когда она у обеих команд примерно равна, а разница в защите настолько существенна, невольно начинаешь понимать, что именно действия на своей половине площадке помогут одной из команд победить.

У Нью-Йорка удавалось сдерживать Халибертона до тех пор, пока у них не закончился "бензин". Бостон же имеет в своем ростере классных защитников в лице Джру Холидея и Деррика Уайта, которым легко могут помочь Джейлен Браун, Джейсон Тейтум и Пэйтон Притчард.

В то же самое время Аарон Несмит считается лучшим защитником Индианы, который всегда берет на себя лучшего игрока соперника. Наверняка его поставят против Тейтума, который финишировал шестым в гонке за звание MVP.

Примечательно, что раньше они были одноклубниками на протяжении двух лет, пока Селтикс не обменяли его на Малкольма Брогдона. Вряд ли Аарон сможет полностью закрыть Джейсона, но снизить его результативность он вполне способен.

Джейсон Тейтум и Аарон Несмит / Источник: Getty Images

Ключевой фактор: свежесть команд

Бостон достаточно быстро закрывал обе свои серии, проиграв в каждой из них всего по одному матчу.

При этом "кельты" провели в клатче за 10 матчей всего 79 секунд (в четвертой игре с Кливлендом), что указывает на то, что у них не было конкуренции в победных играх, а в проигрышах они сами не были близки к тому, чтобы отыграться.

А вот у Индианы матчей с клатчем было сразу четыре, два из которых завершились победой. При этом серия против Никс отобрала у Индианы полно сил и здоровья - Бостон, учитывая его классный состав, будет банально свежее.

Пэйсерс же со своим энергозатратным баскетболом, скорее всего, рано выдохнутся.

Игроки Индианы в матче с Нью-Йорком / Источник: Getty Images

Потери

Селтикс не смогут рассчитывать на Порзингиса в первых двух матчах, а его участие в серии зависит от успешности восстановления. И именно этим должна пользоваться Индиана: пока не будет латыша, Майлз Тернер должен терроризировать "деда" Эла Хорфорда.

Пэйсерс до конца сезона лишились молодого и талантливого Бенедикта Матурина, который был четвертым игроком команды по результативности и имел больше влияния на игру после дедлайна обменов.

Вряд ли он стал бы икс-фактором данной серии, но помочь одноклубникам он определенно смог бы.

Бонус: украинский след серии

За весь плей-офф Святослав Михайлюк вышел на паркет всего в четырех матчах (по два в сериях с Майами и Кливлендом). Суммарно экс-игрок Черкасских Мавп провел "невероятные" 17 минут, набрав ровно ноль очков.

Стоит ожидать сохранения тенденции: если Свят и выйдет, то только в "мусорное" время в случае выноса соперника вперед ногами. В ином случае украинец продолжит следить за игрой одноклубников со скамейки.

Святослав Михайлюк и Бенедикт Матурин / Источник: Getty Images

Прогноз

Не будем выбиваться из результатов "кельтов", поэтому предсказываем победу Бостона в пяти матчах.

Селтикс обладают более сильным, более свежим, более разносторонним, более опытным ростером, у которого на данный момент просто нет конкурентов. И Индиана не станет исключением. Но одну игру она забрать все-таки сможет.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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