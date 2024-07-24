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Совладелец франшизы НБА и выходец из СССР присоединились к руководству английского клуба

Произошли значительные изменения в совете директоров Лидс Юнайтед.
Сегодня, 10:38
Лидс Юнайтед / Getty Images
Лидс Юнайтед / Getty Images

Лидс Юнайтед назначил двух новых членов совета директоров: Эндрю Шварцберг и Евгений (Юджин) Шнеур вошли в состав высшего руководства английского футбольного клуба, сообщает The Athletic.

Шварцберг, входящий в состав мажоритарной группы владельцев клуба НБА Шарлотт Хорнетс, присоединился к совету директоров "павлинов" в качестве нового вице-председателя. Он сменил на этом посту Руди Клайн-Томаса, который остается значительным инвестором.

Шнеур вошел в состав совета директоров и будет работать вместе со Шварцбергом, председателем совета директоров Параагом Марате, генеральным директором Ангусом Киннером и Питером Лоуи.

После вылета из Премьер-лиги в 2023 году Лидс играет в Чемпионшипе, втором по силе английском дивизионе. В том же году инвестиционная группа 49ers Enterprises получила контроль над клубом, приобретя его у бывшего владельца Андреа Радриццани.

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Шнеур и Шварцберг входят в группу 49ers Enterprises и оба имеют опыт работы в сфере доступного жилья в США. У них есть опыт создания и управления успешными компаниями в США, причем бизнес Шнеура включает в себя недвижимость и строительство доступного жилья.

В детстве Шнеур переехал из бывшего СССР в США, где он и получил образование. Будучи юристом он решил стал инвестором. В 2003 году он вместе с бывшим бейсболистом Нью-Йорк Метс Мо Воном начал бизнес в сфере недвижимости.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лидс Юнайтед Шарлотт Хорнетс

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