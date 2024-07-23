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Мудрик может избавиться от звездного конкурента в Челси - лондонцы готовят грандиозную чистку состава

Челси хочет расстаться сразу с 12 футболистами.
Сегодня, 20:55
Стерлинг и Мудрик / Getty Images
Стерлинг и Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси активно готовится к старту нового сезона. В начале лета лондонцы сменили главного тренера команды – коучем "синих" стал итальянский специалист Энцо Мареска. Новому руководителю команды оказались не нужны целый ряд игроков.

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Как сообщает инсайдер Николо Скира, в летнее трансферное окно лондонцы могут попрощаться сразу с 12 игроками, среди которых и конкурент Михаила Мудрика – англичанин Рахим Стерлинг.

Также в "черный список" попали: Кепа, Петрович, Чилвелл, Чалоба, Сарр, Касадеи, Броя, Фофана и Лукаку.

Напомним, первый официальный матч под руководством Марески "синие" сыграют в первом туре английской Премьер-лиги, где их соперником станет Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Рахим Стерлинг Михаил Мудрик Энцо Мареска

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