Мудрик кардинально сменил имидж - лидер сборной Украины запустил флешмоб
Украинские футболисты обновили свои прически.
Футболист Челси Михаил Мудрик изменил свой стиль перед стартом клубного сезона-2024/25.
23-летний вингер опубликовал фото, показав новый имидж - короткая стрижка.
Забавно, что Мудрик, таким образом, запустил флешмоб среди игроков сборной Украины.
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Сразу за ним показали свои прически Анатолий Трубин и Максим Таловеров, которые сделали себе короткую стрижку.
Ранее Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду.
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