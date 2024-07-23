Мудрик кардинально сменил имидж - лидер сборной Украины запустил флешмоб

Футболист Челси Михаил Мудрик изменил свой стиль перед стартом клубного сезона-2024/25.

23-летний вингер опубликовал фото, показав новый имидж - короткая стрижка.

Забавно, что Мудрик, таким образом, запустил флешмоб среди игроков сборной Украины.

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Сразу за ним показали свои прически Анатолий Трубин и Максим Таловеров, которые сделали себе короткую стрижку.

Ранее Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду.

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