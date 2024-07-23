В бикини и в корсете: возлюбленная Месси показала фото с отдыха на яхте
Вместе со звездной парой отдыхали друзья, включая Луиса Суареса.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдыхает после победы национальной команды на Копа Америка-2024.
Футболист вместе со своей супругой Антонелой Роккуццо провели время на яхте.
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Вместе с ними на отдыхе был Луис Суарес со своей возлюбленной и друзьями.
Антонела надела красочный купальник, а Месси был в защитном корсете для ноги, ведь получил травму на национальном турнире.
Ранее сообщалось, что жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram.
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