В бикини и в корсете: возлюбленная Месси показала фото с отдыха на яхте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдыхает после победы национальной команды на Копа Америка-2024.

Футболист вместе со своей супругой Антонелой Роккуццо провели время на яхте.

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Вместе с ними на отдыхе был Луис Суарес со своей возлюбленной и друзьями.

Антонела надела красочный купальник, а Месси был в защитном корсете для ноги, ведь получил травму на национальном турнире.

Ранее сообщалось, что жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram.

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