iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram

Еще немного и можно было получить бан.
Сегодня, 18:38
Анна Зубкова / Instagram
Анна Зубкова / Instagram

Жена игрока Шахтера и сборной Украины Александра Зубкова Анна в очередной раз поделилась со своими подписчиками "горячими" фото.

На этот раз девушка сыграла "на грани фола" почти засветив обнаженный сосок на одной из фотографий.

На другой данная часть тела прикрыта белой рубашкой, впрочем, просвечивается через нее.

В комментариях Анна отрмала кучу комплиментов от своих читателей, которые назвали ее "шикарной", "невероятной", "огненной красавицей" и "зажигательной".

Напомним, ранее жена Мауро Икарди Ванда Нара случайно засветила сосок в Stories за что рисковала получить бан, нарушив правила Instagram.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков Анна Зубкова

Статьи по теме

Жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях Жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях
Жена игрока сборной Украины опубликовала с ним первые совместные фото после обвинений в измене Жена игрока сборной Украины опубликовала с ним первые совместные фото после обвинений в измене
Образец объективности: Мата назвал символическую сборную команд Англии и Испании Образец объективности: Мата назвал символическую сборную команд Англии и Испании
Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202421:24
Образец объективности: Мата назвал символическую сборную команд Англии и Испании
Украина21:18
Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах
Европа20:41
Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев
Киберспорт20:36
МОК определился с датой и местом проведения первой киберспортивной Олимпиады
Евро-202420:11
Кейн: Англия не хочет повторения прошлого финала Евро
Европа19:52
Мудрик помог Челси разгромить Лидс в товарищеском матче
Украина19:43
Новичок Шахтера высказался о войне в Украине
Украина19:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа19:25
Милан может приобрести форварда сборной Германии
Европа19:05
Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK