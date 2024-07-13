По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram

Еще немного и можно было получить бан.

Жена игрока Шахтера и сборной Украины Александра Зубкова Анна в очередной раз поделилась со своими подписчиками "горячими" фото.

На этот раз девушка сыграла "на грани фола" почти засветив обнаженный сосок на одной из фотографий.

На другой данная часть тела прикрыта белой рубашкой, впрочем, просвечивается через нее.

В комментариях Анна отрмала кучу комплиментов от своих читателей, которые назвали ее "шикарной", "невероятной", "огненной красавицей" и "зажигательной".

Напомним, ранее жена Мауро Икарди Ванда Нара случайно засветила сосок в Stories за что рисковала получить бан, нарушив правила Instagram.

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