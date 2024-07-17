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Жена игрока сборной Украины похвасталась пикантной фотографией с отдыха

Семья Малиновских проводит время на пляже.
Сегодня, 12:46
Роксана Малиновская / instagram.com/roksana_m7
Роксана Малиновская / instagram.com/roksana_m7

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский получил дополнительные дни отдыха перед стартом сезона в составе Дженоа.

Украинский полузащитник вместе со своей супругой Роксаной и дочерью отправились на Сардинию.

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Возлюбленная игрока опубликовала провокативную фотографию в Instagram-stories.

На снимке изображен Руслан, а также часть тела девушки.

Ранее сообщалось, что Зубкова почти засветила сосок в Instagram.

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