Горячая девушка Беллингема поделилась пикантными фото в купальнике

Возлюбленная футболиста отдыхает, пока тот выступает на Евро.

Девушка хавбека Реала и сборной Англии Джуда Беллингема проводит свое свободное время на отдыхе на Ибице.

Лаура Селия Вальк поделилась соответсвующими фото в своих соцсетях, где показала себя в купальнике.

Отметим, нидерландская модель входит в топ 200 самых красивых девушек мира по данным авторитетных изданий. На ее личную страницу в соцсетях подписаны более 500 тысяч людей.

Ранее сообщалось, что Беллингем вляпался в скандал в матче со Словакией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!