Пришлось объясняться: Беллингем вляпался в скандал в матче со Словакией

Джуд Беллингем показал неприличный жест после гола Словакии на 95-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024.

Англичане проигрывали с 25-й минуты, но Беллингем сравнял счет ударом через себя, а Харри Кейн забил победный гол в дополнительное время.

В соцсетях распространилось видео, где Беллингем, идя с Кейном, показал жест, который некоторые сочли неуважительным к скамейке запасных Словакии.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi