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Пришлось объясняться: Беллингем вляпался в скандал в матче со Словакией

Англичанин обратился к фанатам в соцсетях.
Сегодня, 00:25
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем показал неприличный жест после гола Словакии на 95-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024.

Англичане проигрывали с 25-й минуты, но Беллингем сравнял счет ударом через себя, а Харри Кейн забил победный гол в дополнительное время.

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В соцсетях распространилось видео, где Беллингем, идя с Кейном, показал жест, который некоторые сочли неуважительным к скамейке запасных Словакии.

Футболист объяснил, что жест был шуточным и адресован друзьям на матче, а к сборной Словакии он относится с уважением.

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