Англия - Словакия 2:1 видео голов и обзор матча Евро-2024 30.06.2024
Вашему вниманию видеообзор матча.
В воскресенье, 30 июня, в рамках матча 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии встречалась со Словакией.
Номинальные гости смогли первыми выйти вперед и держать свое минимальное преимущество все оставшееся время, но на последней минуте Джуд Беллингем сравнял счет.
Добыть победу смогли англичане благодаря голу Харри Кейна на старте экстра-тайма, после чего подопечные Гарета Саутгейта спокойно довели матч до финального свистка.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Статистика матча Евро-2024 Англия - Словакия
Англия - Словакия 2:1
Гол: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 - Шранц, 25
Владение мячом: 72% - 28
Удары: 13 - 1
Удары в створ ворот: 2 - 2
xG: 1.49 - 1.89
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