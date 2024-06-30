iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Англия - Словакия 2:1 видео голов и обзор матча Евро-2024 30.06.2024

Вашему вниманию видеообзор матча.
Сегодня, 22:22
Англия - Словакия / Getty Images
Англия - Словакия / Getty Images

В воскресенье, 30 июня, в рамках матча 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии встречалась со Словакией.

Номинальные гости смогли первыми выйти вперед и держать свое минимальное преимущество все оставшееся время, но на последней минуте Джуд Беллингем сравнял счет.

Добыть победу смогли англичане благодаря голу Харри Кейна на старте экстра-тайма, после чего подопечные Гарета Саутгейта спокойно довели матч до финального свистка.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Евро-2024 Англия - Словакия

Англия - Словакия 2:1

Гол: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 - Шранц, 25

Владение мячом: 72% - 28
Удары: 13 - 1
Удары в створ ворот: 2 - 2
xG: 1.49  - 1.89

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии видеообзор матча сборная Словакии

Статьи по теме

Саутгейт отметился уникальным достижением во главе сборной Англии Саутгейт отметился уникальным достижением во главе сборной Англии
Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Саутгейт оценил вероятность отставки в случае поражения от Словакии Саутгейт оценил вероятность отставки в случае поражения от Словакии
Клуб Серии А хочет приобрести Шапаренко Клуб Серии А хочет приобрести Шапаренко
Помочь журналистам

Видео

Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024
Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:51
Клуб Серии А хочет приобрести Шапаренко
Евро-202422:48
Саутгейт отметился уникальным достижением во главе сборной Англии
Евро-202422:22
Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024
Евро-202422:18
Кейн стал вторым бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах Европы
Евро-202421:55
Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:50
Спаллетти - вылете Италии: Мы вернулись к нулю, начинаем с чистого листа
Евро-202421:38
Англия спаслась от сенсационного вылета от Словакии и прошла в чвертьфинал Евро-2024
Евро-202421:23
Беллингем установил рекорд сборной Англии: Видео шикарного гола
Европа21:21
Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии
Европа20:51
Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK