Англия - Словакия 2:1 видео голов и обзор матча Евро-2024 30.06.2024

В воскресенье, 30 июня, в рамках матча 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии встречалась со Словакией.

Номинальные гости смогли первыми выйти вперед и держать свое минимальное преимущество все оставшееся время, но на последней минуте Джуд Беллингем сравнял счет.

Добыть победу смогли англичане благодаря голу Харри Кейна на старте экстра-тайма, после чего подопечные Гарета Саутгейта спокойно довели матч до финального свистка.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Евро-2024 Англия - Словакия

Англия - Словакия 2:1

Гол: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 - Шранц, 25

Владение мячом: 72% - 28

Удары: 13 - 1

Удары в створ ворот: 2 - 2

xG: 1.49 - 1.89

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