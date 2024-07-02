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Арсенал обсуждает с Артетой продление контракта

Испанец останется в стане лондонцев.
Сегодня, 21:19
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Микель Артета и Арсенал обсуждают продление его контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, переговоры идут спокойно, без спешки, так как обе стороны довольны сотрудничеством.

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Несмотря на слухи о связи Артеты с Барселоной в начале года, он не вел переговоров с другими клубами и сосредоточен на работе с Арсеналом.

Напомним, действующий контракт испанца рассчитан до лета 2025 года, а возглавляет команду он с 2019 года.

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