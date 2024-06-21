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Арсенал намерен купить у Моуринью замену Зинченко

Также Ферди Кадиоглу интересен Боруссии.
Сегодня, 17:46
Ферди Кадиоглу / Getty Images
Ферди Кадиоглу / Getty Images

Лондонский Арсенал попробует выкупить защитника Фенербахче Ферди Кадиоглу, пишет ajansspor.

24-летний левый защитник уже некоторое время привлекает внимание европейсикх клубов. Помимо Арсенала защитником интересуется также дортмундская Боруссия.

Издание утверждает, что добро на подписание Кадиоглу дал лично Артета, а потому можно предположить, что перспективы Зинченко в клубу стают все более печальными.

Сообщается, что "канониры" уже предложили турецкому клубу 20 млн евро в то время, как предложение Боруссии составляет 25 млн евро.

Однако оба клуба все еще далеки от заключения сделки, так как Фенербахче хочет выручить за Кадиоглу минимум 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси интересуется форвардом Барселоны.

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