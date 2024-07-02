Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0 видео лучших моментов матча 01.07.2024
В понедельник, 1 июля, сборные Португалии и Словении встречались в 1/8 финала Евро-2024.
Определить четвертьфиналиста соперники смогли только в серии послематчевых пенальти, победителем из которой вышли португальцы.
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Криштиану Роналду в дополнительное время мог решить судьбу противостояния, но не сумел переиграть ударом с одиннадцатиметровой отметки Яна Облака.
Тем не менее серию пенальти Португалия выиграла 3:0, а Диогу Кошта отразил все три удара словенцев.
Вашему вниманию обзор матча Евро-2024 Португалия - Словения:
Португалия - Словения 0:0 (пен. 3:0)
На 105-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).
Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 118), Диаш, Пепе (Р. Невеш, 117), Мендеш - Фернандеш, Паллинья, Витинья (Жота, 65) - Б. Силва, Роналду, Леау (Консейсау, 76)
Словения: Облак - Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец - Стоянович (Вербич, 86), Гнезда Черин, Елшник (Иличич, 106), Млакар (Станкович, 74) - Шпорар (Целар, 74), Шешко
Предупреждения: Жота - Дркушич, Карничник, Станкович, Бийол, Балковец
Источник: MEGOGO
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