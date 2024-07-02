Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0 видео лучших моментов матча 01.07.2024

В понедельник, 1 июля, сборные Португалии и Словении встречались в 1/8 финала Евро-2024.

Определить четвертьфиналиста соперники смогли только в серии послематчевых пенальти, победителем из которой вышли португальцы.

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Криштиану Роналду в дополнительное время мог решить судьбу противостояния, но не сумел переиграть ударом с одиннадцатиметровой отметки Яна Облака.

Тем не менее серию пенальти Португалия выиграла 3:0, а Диогу Кошта отразил все три удара словенцев.

Вашему вниманию обзор матча Евро-2024 Португалия - Словения:

Португалия - Словения 0:0 (пен. 3:0)

На 105-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).

Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 118), Диаш, Пепе (Р. Невеш, 117), Мендеш - Фернандеш, Паллинья, Витинья (Жота, 65) - Б. Силва, Роналду, Леау (Консейсау, 76)

Словения: Облак - Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец - Стоянович (Вербич, 86), Гнезда Черин, Елшник (Иличич, 106), Млакар (Станкович, 74) - Шпорар (Целар, 74), Шешко

Предупреждения: Жота - Дркушич, Карничник, Станкович, Бийол, Балковец

Источник: MEGOGO

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