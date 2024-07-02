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Португалия - Словения: результат и обзор 1/8 финала Евро-2024

Диогу Кошта стал героем португальской команды.
Сегодня, 00:42
Диогу Кошта вывел Португалию в четвертьфинал / Getty Images
Диогу Кошта вывел Португалию в четвертьфинал / Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 встречались сборные Португалии и Словении.

С первых минут подопечные Роберто Мартинеса контролировали ход встречи, создавая моменты.

Первый момент был Рубен Диаш, который пробил немного мимо ворот. Активным был Криштиану Роналду, который со штрафного пробил немного мимо ворот.

Перед перерывом забивать мог Пальинья, но мяч после его удара попал в штангу.

Во втором тайме продолжилось давление Португалии. Сразу мог забивать Бернарду Силва, но пробил мимо с отличной позиции. Вновь неплохо пробил Криштиану со штрафного, но на этот раз Облак достал мяч.

Свой момент имела Словения. Шешко выскочил один на один, но пробил мимо ворот. Забавно, что форварда почти догнал Пепе, который установил рекорд чемпионатов Европы и мира.

До конца основного времени реальный момент имел Роналду, который пробил в одно касание после паса на ход, но Облак намертво зафиксировал мяч.

В дополнительное время шанс на гол имел Криштиану, но португалец не забил пенальти. Облак потащил ударил именитого соперника.

Свой момент имела Словения. Шешко обокрал Пепе и вышел один на один, но Диогу Кошта сделал невероятный сейв.

Победитель поединка определился в серии пенальти. Голкипер португальцев Диогу Кошта отбил все три удара, а его партнеры по сборной реализовали все удары уверенно.

В четвертьфинале турнира Португалия сыграет против сборной Франции, которая обыграла Бельгию благодаря автоголу.

Статистика матча Евро-2024 Португалия - Словения

Португалия - Словения 0:0 (3:0)

xG: 2.01-0.83
Удары: 17-8
Удары в створ ворот: 5-2
Владение мячом: 68%-32%
Угловые: 11-4

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