Пепе установил рекорд чемпионатов Европы и мира

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Португалия встречается со Словенией.

Как и в предыдущих матчах, в старте коллектива Роберто Мартинеса вышел Пепе, установив тем самым еще один рекорд в своей карьере.

Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф чемпионатов мира и Европы в возрасте 41 года и 126 дней. Он побил рекорд Питера Шилтона, который играл в матче с Италией на чемпионате мира 1990 года в возрасте 40 лет и 292 дней

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Португалия - Словения.

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