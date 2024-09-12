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Роналду рассказал, почему плакал после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро-2024

Криштиану почувствовал, что подвел себя и близких.
Сегодня, 20:33
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду в разговоре с Рио Фердинандом рассказал, почему он расплакался после незабитого пенальти в ворота Яна Облака в 1/8 финала Евро-2024.

По словам футболиста, он расплакался не из-за того, что почувствовал, что в случае вылета Португалии все будут винить его.

«Когда ты увлечен тем, что делаешь, ты можешь не беспокоиться о своих чувствах. Например, я плакал в тот день, когда не забил пенальти, который, по моему мнению, Облак отбил фантастически. Когда я плакал, то не потому, что чувствовал, что если не забью пенальти и Португалия вылетит, то мир свалится на меня. Это не из-за этого, Рио. Эти люди не знают меня.

Представь, последние 27 пенальти ты забиваешь, а потом не забиваешь один, в этот период ты чувствуешь себя плохо. Люди, которые приходят на стадион - твои дети, твоя мама, твоя любимая, все, мне было грустно из-за этого. Вы думаете, я думаю, что я не реализовал пенальти, и Португалия набросится на меня. Они скажут, что мы проиграли, потому что Криштиану не реализовал пенальти? Я даже не думал об этом, клянусь Богом.

Когда я не реализовал пенальти, мне было плохо из-за себя, болельщиков, семьи, а не из-за того, что люди говорят. Ты должен выражать себя, ты не можешь скрывать такие вещи», - сказал Роналду на своем Youtube-канале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Криштиану Роналду

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