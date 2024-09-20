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Победитель Евро-2024 объявил о завершении карьеры

Хесус Навас "повесит бутсы на гвоздь".
Вчера, 23:40
Хесус Навас / Getty Images
Хесус Навас / Getty Images

Защитник Севильи и сборной Испании Хесус Навас принял важное решение относительно своего будущего.

Навас сообщил, что в последний день этого года, 31 декабря, завершит свою игровую карьеру. По словам Хесуса, последние несколько лет он чувствует себя истощенным.

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«Я больше не могу этого терпеть, я решил окончательно «повесить бутсы на гвоздь». Я нахожусь в этой ситуации уже 4 года. Это истощение, оно становится все хуже, все продолжительнее и интенсивнее.

Это невыносимо, когда ты заканчиваешь поединок, у тебя есть 2-3 дня, когда ты не можешь ходить, а это тяжело. Для меня последние шесть месяцев были невероятно сложным испытанием, я хотел быть с одноклубниками. Надеюсь, я смогу дотянуть до декабря, потому что каждый матч становится все сложнее», - сказал футболист в эфире одной из испанских радиостанций.

Отметим, что игрок стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании.

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