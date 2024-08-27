Середняк АПЛ подписал открытие Евро-2024, которым интересовался ряд топ-клубов Европы

Англйиский Брайтон усилил линию защиты.

Как сообщает пресс-служба «чаек», в команду перебрался Ферди Кадиоглу. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

С турецким левым защитником заключили контракт на пять лет. Зарплата остается неизвестной.

Отметим, что Кадиоглу прекрасно проявил себя на Евро. После континентального первенства им интересовались МЮ и Боруссия Дортмунд.

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