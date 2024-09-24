Кроос иронично отреагировал на то, что УЕФА признала, что Кукурелья сыграл рукой в матче с Германией

Тони спросил, может ли он называть себя чемпионом Европы?

Немецкий бывший полузащитник Тони Кроос не прошел мимо того, что УЕФА спустя три месяца после матча Германия - Испания признала, что Марк Кукурелья сыграл рукой и "бундестим" должна была бить пенальти.

Тони с сарказмом отметил, что пресс-релиз организации его «очень успокоил».

"Им понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, хотя почти все поняли это за секунду. Это меня очень успокаивает."

Кроос также риторически спросил, может ли он называть себя победителем Евро, сразу же ответив на свой же вопрос.

"А я могу теперь называть себя чемпионом Европы, раз они это официально подтвердили? Не думаю", - резюмировал экс-хавбек

Отметим, что в четвертьфинале Евро-2024 Марк Кукурелья сыграл рукой на 106-ой минуте, помешав Мусиале забить, но Энтони Тейлор не назначил пенальти за этот эпизод

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