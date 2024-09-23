Комитет арбитров УЕФА признал ошибку не ставить пенальти в матче Испания - Германия на Евро-2024

Комитет арбитров УЕФА признал, что в четвертьфинальном матче Евро-2024 между Испанией и Германией (2:1) должен был быть назначен пенальти в ворота "фурии рохи" за игру рукой в исполнении Марка Кукурельи, сообщает Relevo.

Комитет проинформировал международных арбитров о том, что в этой игре была допущена ошибка, ведь момент должен был закончиться назначением 11-метрового удара.

Эта ситуация была включена в последний обзор организации, которая периодически анализирует европейские матчи с целью стандартизации критериев и обеспечения того, чтобы судьи принимали одинаковые решения в аналогичных ситуациях.

"В соответствии с последними рекомендациями УЕФА, контакт руки с мячом, который останавливает удар по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев должен назначаться пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или соприкасается с ним".

"В данном случае защитник (Кукурелья) остановил удар по воротам рукой, которая не очень близко к телу, сделав себя больше, поэтому должен был быть назначен пенальти", - говорится в документе УЕФА.

Напомним, что данный эпизод произошел во время второго экстратайма при счете 1:1. Главным арбитром той встречи был английский судья Энтони Тэйлор.

Стоит отметить, что после матча УЕФА поддержал англичанина, заявив, что он принял правильное решение.

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