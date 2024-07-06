УЕФА оценил решение Тейлора не ставить пенальти в моменте с Кукурельей

УЕФА поддержал решение арбитра Энтони Тэйлора в матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией. Об этом сообщает издание The Athletic.

В дополнительное время при счете 2:1 в пользу Испании, Джамал Мусиала пробил по воротам, и мяч попал в руку Марку Кукурелье. Немецкие игроки потребовали пенальти, но Тэйлор отказался, и видеоассистент не вмешался.

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УЕФА считает решение Тэйлора правильным, так как рука Кукурельи не была в неестественном положении согласно судейским инструкциям.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Испания - Германия.

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