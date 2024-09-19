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Легендарный Адриано анонсировал свой прощальный матч - он завершил карьеру в 2016 году

Бразилец сыграет за команды, в которых провел больше всего времени.
Сегодня, 14:30
Адриано / Getty Images
Адриано / Getty Images

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано проведет свой прощальный матч.

Поединок пройдет 15 декабря на Маракане. В игре примут участие клубы, за которые футболист провел наибольшее количество матчей – Фламенго и Интером.

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42-летний Адриано сыграет по тайму за каждую из команд.

"Много людей просили меня провести прощальный матч. Несмотря на то, что я завершил карьеру несколько лет назад, мне нужен был этот матч, чтобы завершить мой цикл. Я в долгу перед всеми, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать", - приводит слова бразильца CNN Brazil.

Адриано завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был Майами Юнайтед.

Ранее легенда Манчестер Юнайтед стал басистом британской рок-группы.

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