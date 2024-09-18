Скоулз и Батт рассказали, как легенда Манчестер Юнайтед чуть не "убила" сэра Бобби Чарльтона

Легендарные полузащитники Манчестер Юнайтед Пол Скоулз и Ники Батт во время нового подкаста "Football's Greatest Eras" поделились историей, о которой вряд ли кто знает.

В золотые годы клуба под руководством сэра Алекса Фергюсона выступали многие звезды, одной из которых был Брайан МакКлер. И однажды он стал виновником необычного инцидента.

Как сообщает Daily Mail, Скоулз и Батт вспомнили, как шотландский форвард случайно сбил с ног великого сэра Бообби Чарльтона своим мощным попаданием в упор.

Размышляя об инциденте, Батт признался: "Я думал, что он мертв. (Это был) полноценный залп с 4-5 метров, прямо ему в голову, который сбил с ног сэра Бобби Чарльтона, который выжил в Мюнхене в авиакатастрофе".

"Он пережил все это, но чуть не погиб от залпа Брайана МакКлера".

Брайан МакКлер / Источник: Getty Images

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Полузащитники также рассказали, что Чарльтон тренировался с командой перед "почти каждой европейской игрой". И Батт был в восторге от того, насколько хорошим игроком сэр Бобби оставался даже спустя десятилетия после завершения карьеры.

"Несмотря на то, что ему было тогда 62 года или около того, его манера игры и все такое было блестящим", - сказал Батт. "Когда 60-летний мужчина все еще может делать то же самое наравне с элитными футболистами - это просто вау".

"Мы можем говорить об этом сейчас, потому что знаете что, сэру Бобби этого бы хотелось. Он бы смеялся вместе с нами, если бы он все еще был здесь".

Напомним, что сэр Бобби Чарльтон скончался в прошлом году в возрасте 86 лет после борьбы с деменцией.

Вместе с Манчестер Юнайтед чемпион мира 1966 года трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза Суперкубок Англии и по одному разу Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов).

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