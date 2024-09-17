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Бекхэм и Нэвилл в компании легендарного спортсмена посетили матч английского клуба

В тот день на стадионе было много звездных личностей.
Вчера, 23:12
Том Брэди и Дэвид Бекхэм / Getty Images
Том Брэди и Дэвид Бекхэм / Getty Images

В понедельник, 16 сентября, состоялся матч для настоящих ценителей британского футбола - Бирмингем принимал Рексем в рамках шестого тура Лиги 1.

Уже на третьей минуте гости вышли вперед, но еще в середине первого тайма хозяева поля отыгрались, а сразу после перерыва они еще дважды поразили ворота соперника, что принесло им победу со счетом 3:1.

Но эта игра примечательна тем, какие персоны находились на трибунах.

На Сент-Эндрюс пожаловали легенды Манчестер Юнайтед Гари Нэвилл и Дэвид Бекхэм, который пришел на матч вместе со своим сыном Ромео (совсем недавно он решил уйти из Брентфорда и завершить карьеру футболиста ради карьеры модели).

Источник: Getty Images

Но в этот вечер они были гостями легендарного Тома Брэди - семикратный победитель Супербоула является совладельцем бирмингемцев.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

После поединка 47-летний американец обратился к Бекхэму в Instagram, написав: "Что за ночь в Бирмингеме. Спасибо, что научил меня петь на футбольном матче. Не могу повторить большую часть сказанного".

https://www.instagram.com/tombrady/
https://www.instagram.com/tombrady/

Совладелец Интер Майами не забыл ответить своему коллеге: "Замечательная ночь, мой друг".

https://www.instagram.com/davidbeckham/
https://www.instagram.com/davidbeckham/

Стоит отметить, что Бирмингем и Рексем делят лидерство в Лиге 1, имея 13 очков (столько же и у Чарльтона). Но у клуба Брэди есть еще матч в запасе, который может сделать его единоличным лидером.

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