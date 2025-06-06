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Футбол

Легенда Манчестер Юнайтед получит рыцарский титул

Дэвид Бекхэм получит награду за свои заслуги.
Сегодня, 12:45       Автор: Андрей Безуглый
Дэвид Бэкхем / Getty Images
Дэвид Бэкхем / Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского титула, утверждает The Sun.

По информации издания, о скором присвоении титула бывшему полузащитнику официально объявят в конце месяца.

Ранее Дэвид Бекхэм получил от Елизаветы II орден Британской империи за заслуги перед футболом, теперь же ему хотят вручить титул рыцаря-бакалавра. В результате Бекхэм получит право называться сэром, а его супруга Виктория станет леди.

Отметим, что Бексу уже не первый раз хотят вручить рыцарский титул. Экс-футболиста хотели наградить еще в 2011 году за помощь в организации Олимпийских игр в Лондоне, однако тогда он оказался замешан в налоговом скандале.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед близок к продаже своей опальной звезды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бекхэм

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