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Футбол

Наполи усилится скандальной звездой МЮ

"Партенопейцы" все же достигнут своего.
Сегодня, 14:36       Автор: Василий Медвидь

Итальянский Наполи улучшит свою линию атаки.

Как сообщил инсайдер Бен Джейкобс в подкасте The United Stand, «партенопейцы» усилятся Алехандро Гарначо. Действующий чемпион Италии интересовался игроком еще зимой.

Сумма трансфера должна составить от 40 до 60 млн евро. Потенциальные детали личного контракта неизвестны.

Отметим, что Гарначо вынужден покинуть МЮ из-за конфликта с Аморимом.

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