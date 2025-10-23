Бекхэм - о Месси: Мы привели в Майами лучшего

Владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм прокомментировал новый контракт Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинец продлил соглашение с американским клубом до 2028 года.

По словам Бекхэма, он рад, что в их команде играет лучший игрок мира, но что еще важнее, Месси все еще голоден до голов и побед.

Наша идея заключалась в том, чтобы привести лучших игроков в «Интер Майами» и в этот город, и именно это мы и сделали. Мы привели в наш город лучшего из тех, кто когда-либо играл в футбол. Это показывает нашу приверженность Майами, но также демонстрирует приверженность Лео этому городу, клубу и игре. Он все так же предан, как и всегда, и все так же хочет побеждать. Мы, как владельцы, чувствуем, что нам очень повезло с тем, что у нас есть футболист, который так сильно любит игру и так много сделал для футбола в этой стране, вдохновил новое поколение талантливых игроков

Ранее также сам аргентинец прокомментировал новое соглашение.

