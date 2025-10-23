iSport.ua
Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами

Аргентинец сфокусирован на проекте флоридцев.
Вчера, 20:49       Автор: Антон Федорцив
Лионель Месси / Getty Images

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси пролонгировал договор с Интером Майами до конца 2028 года. Нападающий прокомментировал подписание соглашения с "цаплями", сообщает официальный сайт клуба.

"Я очень рад тому, что остаюсь здесь и продолжаю этот проект. Он оказался не только мечтой, но и прекрасной реальностью – с возможностью сыграть на этом стадионе, Майами Фридом Парк. С первого дня в Майами я счастлив, поэтому я очень рад, что продолжу выступать здесь", – заявил аргентинец.

Майами Фридом Парк – будущая домашняя арена "цапель". Интер Майами запланировал открытие 25-тысячного стадиона на 2026 год. Ныне флоридцы принимают соперников в Форт-Лодердейле в 30 милях от Майами.

Напомним, ранее Месси закрыл регулярку МЛС хет-триком против Нэшвилла.

