Бекхэм зарегистрировал собственный бренд на болотах
По крайней мере, об этом сообщили журналисты пропагандистского издания.
Легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм зарегистрировал свой бренд в росии.
По крайней мере, так утверждает журналисты пропагандисткого издания москва.
Они утверждают, что DB Ventures зарегистрировала в патентном бюро торговую марку David Beckham. Отметим, что DB Ventures - компания, управляющая рекламными контрактами Бекхэма. Сейчас большая ее часть принадлежит американской Authentic Brands Group.
DB Ventures зарегистрировалась по классу №24, позволяющему изготовлять и продавать ткани и товары с ними связанные. Например, скатерти, чехлы и многое другое.
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