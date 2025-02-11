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Бекхэм зарегистрировал собственный бренд на болотах

По крайней мере, об этом сообщили журналисты пропагандистского издания.
Вчера, 23:17
Дэвид Бэкхем / Getty Images
Дэвид Бэкхем / Getty Images

Легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм зарегистрировал свой бренд в росии.

По крайней мере, так утверждает журналисты пропагандисткого издания москва.

Они утверждают, что DB Ventures зарегистрировала в патентном бюро торговую марку David Beckham. Отметим, что DB Ventures - компания, управляющая рекламными контрактами Бекхэма. Сейчас большая ее часть принадлежит американской Authentic Brands Group.

DB Ventures зарегистрировалась по классу №24, позволяющему изготовлять и продавать ткани и товары с ними связанные. Например, скатерти, чехлы и многое другое.

Ранее также Фердинанд заявил, что Роналду не получает должного уважения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бекхэм

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