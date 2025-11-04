Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом.

Во вторник, 4 ноября, 50-летний экс-футболист получил титул в ходе церемонии в Беркшире и был включен в список награжденных по случаю дня рождения короля Чарльза III.

"Я не мог бы быть более гордым. Люди знают, насколько я патриотичен, я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи.

Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и все люди хотят говорить со мной о нашей монархии. Это делает меня гордым.

Король Чарльз был очень впечатлен моим костюмом. Он самый элегантно одетый мужчина, которого я знаю, поэтому он вдохновлял меня на создание многих моих образов на протяжении многих лет, и, безусловно, вдохновил на этот образ.

Это была идея моей жены. Я посмотрел старые фотографии, на которых он был довольно молодым и одет в утренний костюм, и подумал: "Окей, именно это я хочу надеть". Я передал эту идею жене, и она ее воплотила", - приводит слова Бекхэма BBC.

