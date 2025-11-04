iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Звездный экс-футболист официально получил престижный титул.
Сегодня, 18:05       Автор: Игорь Мищук
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом.

Во вторник, 4 ноября, 50-летний экс-футболист получил титул в ходе церемонии в Беркшире и был включен в список награжденных по случаю дня рождения короля Чарльза III.

Читай также: Зал славы АПЛ: Эден Азар и Гарри Невилл пополнили список

"Я не мог бы быть более гордым. Люди знают, насколько я патриотичен, я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи.

Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и все люди хотят говорить со мной о нашей монархии. Это делает меня гордым.

Король Чарльз был очень впечатлен моим костюмом. Он самый элегантно одетый мужчина, которого я знаю, поэтому он вдохновлял меня на создание многих моих образов на протяжении многих лет, и, безусловно, вдохновил на этот образ.

Это была идея моей жены. Я посмотрел старые фотографии, на которых он был довольно молодым и одет в утренний костюм, и подумал: "Окей, именно это я хочу надеть". Я передал эту идею жене, и она ее воплотила", - приводит слова Бекхэма BBC.

Ранее Бекхэм прокомментировал новый контракт Лионеля Месси с его Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бекхэм

Статьи по теме

Бекхэм - о Месси: Мы привели в Майами лучшего Бекхэм - о Месси: Мы привели в Майами лучшего
Легенда Манчестер Юнайтед получит рыцарский титул Легенда Манчестер Юнайтед получит рыцарский титул
Бекхэм зарегистрировал собственный бренд на болотах Бекхэм зарегистрировал собственный бренд на болотах
Бекхэм и Нэвилл в компании легендарного спортсмена посетили матч английского клуба Бекхэм и Нэвилл в компании легендарного спортсмена посетили матч английского клуба

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ сыграет с Баварией, а Ливерпуль отправится на Сантьяго Бернабеу
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Европа20:15
Форвард Арсенала должен вернуться к лондонскому дерби
Бокс20:05
Президент WBO назвал соперника Уордли в случае недоступности Усика
Украина19:38
"Какая ситуация у нашего конкурента с налогами?": Палкин уколол Динамо в ответ на заявления Суркиса
Формула 119:35
Экклстоун назвал главную проблему Феррари
Украина18:58
"Стоит им впервые проиграть": Палкин ответил Суркису на критику судейства в Классическом
Европа18:50
Мбаппе больше не будет уступать партнерам пенальти
Формула 118:17
Формула-1 объяснила, почему столько внимания на трансляции было уделено девушкам в паддоке
Европа18:05
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
Украина17:46
Суркис - о судействе в дерби: Мы знаем, кто за этим стоит
Европа17:28
Молодой талант ПСЖ удостоился награды Golden Boy-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK