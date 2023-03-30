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Зал славы АПЛ: Фергюсон и Венгер дополнили список избранных

ISPORT представляет всех футболистов и тренеров, которые были включены в Hall of Fame.
Сегодня, 14:50
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images

Английская Премьер-лига в апреле 2021 года объявила о создании Зала славы лиги.

Руководство АПЛ выдвинуло критерии, по которым игрок мог попасть в "список избранных". Главным правилом является то, что в Зал славы принимаются футболисты, которые играли в чемпионате Англии после преобразования в 1992 году.

Также были составлены и другие критерии для игроков, по которым они были отобраны в список кандидатов:

  • завершил карьеру до 1 августа 2020 года
  • провел не менее 250 игр в АПЛ
  • сыграл как минимум 200 матчей в АПЛ за один клуб
  • выигрывал Золотую бутсу или Золотую перчатку
  • становился игроком сезона
  • попадал в команду десятилетия или другие юбилейные символические сборные
  • выигрывал три чемпионата Англии
  • забил 100 голов или провел 100 матчей на ноль

Всего на попадание в Зал славы АПЛ были номинированы 23 участника. Руководство английской Премьер-лиги провело голосование, по итогам которого были определены первые шесть участников Зала славы АПЛ (Алан Ширер и Тьерри Анри были добавлены исключительно по решению жюри).

Из них каждый болельщик на официальном сайте АПЛ мог выбрать свою шестерку, которую бы хотел видеть в Зале славы. После проведенного опроса, к голосованию было подключено жюри, которое и принимало финальное решение о включение футболиста в Hall of Fame.

Уже в 2022 году зрители и жюри имели возможность выбрать очередных футболистов, которые вошли в Зал славы.

Вашему вниманию список футболистов, которые вошли в Зал славы АПЛ:

  • Алан Ширер (Англия / Блекберн, Ньюкасл / 1 чемпионство)
  • Тьерри Анри (Франция / Арсенал / 2 чемпионства) 
  • Эрик Кантона (Франция / Манчестер Юнайтед)
  • Рой Кин (Франция / Ноттингем Форест, Манчестер Юнайтед / 4 чемпионства)
  • Фрэнк Лэмпард (Англия / Вест Хэм, Суонси, Челси, Манчестер Сити / 3 чемпионства)
  • Денис Бергкамп ( Нидерланды / Арсенал / 3 чемпионства)
  • Стивен Джеррард (Англия / Ливерпуль)
  • Дэвид Бэкхэм (Англия / Манчестер Юнайтед / 6 чемпионств)
  • Уэйн Руни (Англия / Эвертон, Манчестер Юнайтед, Дерби Каунти / 5 чемпионств)
  • Патрик Виейра (Франция / Арсенал, Манчестер Сити / 3 чемпионства)
  • Пол Скоулз (Англия / Манчестер Юнайтед / 11 чемпионств)
  • Петер Шмейхель (Дания / Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Манчестер Сити / 5 чемпионств)
  • Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар / Челси / 4 чемпионства) 
  • Серхио Агуэро (Аргентина / Манчестер Сити / 5 чемпионств)
  • Иан Райт (Англия / Гринвич Боро, Кристал Пэлас, Арсенал, Вест Хэм, Ноттингем Форест, Бернли / 1 чемпионство) 
  • Венсан Компани (Бельгия / Манчестер Сити / 4 чемпионства)

Вашему вниманию список тренеров, которые вошли в Зал славы АПЛ:

  • Арсен Венгер (Франция / Арсенал/ 3 чемпионства)
  • сэр Алекс Фергюсон (Шотландия / Манчестер Юнайтед / 13 чемпионств)

Стоит отметить, что новое пополнение в Зал славы английской Премьер-лиги будет уже осуществлено в обозримом будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ Зал славы чемпионат Англии

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